Rauli-myrskyn vahinkojen korjaukset venyvät ainakin maanantaihin – asiakkaat voivat saada sähkökatkoista korvauksia

Lauantaisen Rauli-myrskyn jälkiä korjataan maanantaihin asti. Lähes 30 000 kotitaloutta oli yhä vailla sähköä sunnuntaina iltapäivästä ja korjaustöiden ennakoitiin jatkuvan vähintään maanantaihin.

Rauli-myrsky teki tuhoa laajalla alueella Etelä- ja Keski-Suomessa. Sähköt olivat poikki pahimmillaan noin 200 000 taloudelta, joista puolet oli Elenia Oy:n asiakkaita.

”Tuhoja on tänään paikannettu viiden helikopterin voimin ja kaikenlaisia vaurioita on löydetty. Pahimpia ovat ne, joissa isoja tukkipuita on kaatunut ja koko sähköjohto on jäänyt alle. Näihin tarvitaan järeämpää korjauskalustoa ja uuden rakentamista”, Elenian viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas kertoi.

Pahimmat myrskyvahinkoalueet ovat Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä.

Runkoverkostoa korjataan maastossa kuntoon sunnuntain ajan. Yksin Elenia-yhtiöllä on tiedossa parisataa runkoverkon vikapaikkaa.

”Lisäksi meillä on tiedossa päälle tuhat pienjänniteverkon vikakohdetta. Kun tilanne on tämä, joudutaan valitettavasti toteamaan, että kun sunnuntai-ilta ja -yö painetaan hommia, ei silti saada vielä sähköjä, vaan työ menee maanantain puolelle”, Kuusela-Opas totesi.

Myrsky aiheuttaa häiriöitä myös junaliikenteeseen. Junia korvataan linja-autoilla Seinäjoen ja Vaasan välillä sekä Pieksämäen ja Jyväskylän välillä. Iso osa junista on ollut myöhässä aikataulustaan.

Sähkökatkoista maksetaan asiakkaille hyvityksiä ja korvauksia niiden keston mukaan. Esimerkiksi Elenia kertoo maksavansa yli kuuden tunnin sähkökatkosta automaattisesti hyvityksen, joka on kolme prosenttia vuosittaisesta siirtopalvelumaksusta.

Yli kahdentoista tunnin ja yli vuorokauden kestävistä katkoksista maksetaan isompia korvauksia. Rauli-myrskyn jäljiltä moni joutuu sinnittelemään sähköttä yli vuorokauden.

Rauli-myrsky jää historiaan yhtenä pahimmista kesämyrskyistä kautta aikojen. Vaikka tuulennopeudet eivät yltäneet ennätyksiin, vaikutukset olivat sitäkin pahempia.

Kesäinen vuodenaika sai myrskypuuskat tekemään herkemmin tuhojaan täydessä lehdessä olevassa metsässä.

”Rauli-myrsky sijoittuu tilastossa kärkijoukkoon, koska vaikutuksiltaan sitä voi verrata pahimpiin talvimyrskyihin”, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela sanoi.

Tuuli puhalsi järvialueilla lähes 25 metriä sekunnissa, muualla vähemmän. Sunnuntain vastaisena yönä tuulet heikkenivät.

Myrskytuhot osoittavat jälleen ilmajohtojen varassa olevan sähkönjakelun haavoittuvuuden.

”Ratkaisu on maakaapelointi, mutta se vie vuosia”, Kuusela-Opas toteaa.

Esimerkiksi Elenian jakeluverkosta on kaivettu maahan noin kolmannes.