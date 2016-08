Delfiinit matkustivat Kreikkaan mittatilaustyönä teetetyissä laatikoissa – Särkänniemen kouluttaja kertoo, miten delfiinien siirto eteni

Tästä on kyse Paheksuntaa aiheuttanut delfinaario suljetaan Särkänniemi kertoi viime vuoden lokakuussa sulkevansa delfinaarionsa. Näytökset lopetettiin heti, mutta delfiinit ovat asuneet delfinaariossa lauantaihin asti. Merkittävä syy sulkemiseen on eläinoikeusliikkeen pitkäaikainen kampanjointi delfinaariota vastaan. Asiaan on vaikuttanut myös se, että delfinaario on ollut Särkänniemelle kallis ja kannattamaton. Delfinaarion tilalle on tulossa sisäliikuntapuisto.

Särkänniemestä Kreikkaan siirrettyjen delfiinien hyvinvointi ja tulevaisuus uudessa kodissaan on herättänyt paljon kysymyksiä.

Eläinten hyvinvoinnista vastaava kouluttaja Kai Mattsson kertoo HS:lle, että siirto-operaatiossa oli mukana muutamia kymmeniä ihmisiä.

”Tässä on ollut monta liikkuvaa osaa. On pitänyt huolehtia esimerkiksi luvista ja asianmukaisista, vedenpitävistä kuljetuslaatikoista. Mukana operaatiossa on ollut kuljetusalan ammattilaisia, eläintenhoidon ammattilaisia ja eläinlääkäreitä”, Särkänniemessä työskentelevä Mattsson listaa.

Mattsson kollegoineen vastasi siitä, että delfiinit voivat hyvin kuljetuksen aikana.

”Olin mukana saattamassa delfiinejä lentokentälle ja kävin vielä lentokoneessa seuraamassa tilannetta ja rauhoittelemassa yhtä delfiineistä”, Mattsson sanoo.

Minna Raitavuo / Lehtikuva

Mattssonin mukaan delfiinien siirto-operaatio alkoi houkuttelemalla ne Särkänniemen delfinaariossa altaaseen, jossa on nouseva pohja.

”Sieltä ne otettiin yksitellen kiinni. Eläimet laitettiin kantoliinoille, joilla ne nostettiin vesitiiviisiin laatikoihin.”

Laatikot oli tilattu mittatilaustyönä siirto-operaatiota varten. Jokainen delfiini sai oman laatikkonsa, jossa sille piti seuraa eläintenhoitaja. Mattsonin mukaan laatikoissa oli lämmitettyä makeaa vettä.

Kalle Parkkinen

Ensimmäiseksi laatikot siirrettiin delfinaarion oviaukolle. Sen jälkeen ne nostettiin kuorma-autoon trukin avulla. Poliisisaattue johdatti auton Pirkkalan lentokentälle, koska eläinlääkäri oli suositellut delfiinien vuoksi alhaista ajonopeutta.

Kentällä laatikot siirrettiin rahtikoneeseen. Lennolla oli Särkänniemen työntekijöiden lisäksi myös eläinlääkäri sekä delfiinien uuden kotipaikan, kreikkalaisen Attica Zoological Parkin edustajia.

Mattsonin mukaan delfiinit liikahtelivat ja ääntelivät siirto-operaation aikana.

”Onhan se niille tietysti outoa ja uutta. Olisihan se ihme, jos ne eivät olisi reagoineet mitenkään. Eläinkuljetuksena tämä meni mukavasti, koska se on aina hyvä merkki, jos eläimet ovat sen aikana aktiivisia”, hän kuvailee.

Kalle Parkkinen

Mattson ei matkustanut delfiinien mukana Kreikkaan. Hän kertoo kuitenkin käyneensä Attica Zoological Parkissa viitisen vuotta sitten.

”Särkänniemeen verrattuna suurimmat erot ovat, että siellä ilmasto on lämpöisempi, eivätkä delfiinit ole sisätiloissa niin kuin meillä. Myös niiden lauma on suurempi.”

Kalle Parkkinen

Mattsonin mukaan Särkänniemen delfiinit osallistuvat myöhemmin Attica Zoological Parkin niin sanottuihin opetuksellisiin näytöksiin.

”Niitä on muutama päivässä. Ensiksi eläimillä on kuitenkin sopeutumisvaihe”, hän sanoo.

Attican eläinpuiston tasoa on epäilty. Mattsson sanoo, että vedessä elävien nisäkkäiden oloja Euroopassa tarkkaileva EAAM-järjestö on akkreditoinut Attican eli katsonut sen täyttävän laatuvaatimukset.

”Olen itse ollut yli kymmenen vuotta järjestön johtokunnan jäsen”, Mattson kertoo.