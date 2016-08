Tuleva piispainkokous pohtii kirkon avioliittopetusta ja ekumeniaa

Fakta Kymmenen piispaa Piispainkokoukseen kuuluu kymmenen jäsentä eli yhdeksän hiippakunnan piispat ja puheenjohtajana toimiva arkkipiispa. Piispainkokous voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä kirkkohallitukselle ja kirkolliskokoukselle, joka on kirkon ylin päättävä elin. Piispainkokous kokoontuu arkkipiispan kutsusta noin kuusi kertaa vuodessa. Perinteisesti alkusyksyn kokoontuminen on jossain hiippakunnassa. Muut kokoukset ovat Helsingissä.

Ensi viikolla syyskauden ensimmäiseen istuntoon kokoontuva piispainkokous käsittelee muun muassa evankelis-luterilaisen kirkon avioliitto-opetusta ja ekumeenisia kysymyksiä.

Arkkipiispa Kari Mäkisen johdolla Joensuuhun kokontuvat piispat saavat eteensä selonteon kirkon avioliitto-opetuksesta. Selonteko liittyy ensi vuonna voimaan tulevaan sukupuolineutraalin avioliittolakiin.

Piispainkokouksen työryhmä on laatinut kirkolliskokouksen pyynnöstä selonteon kirkon avioliitto-opetuksesta sekä papin oikeuksista ja velvollisuuksista.

”Se ei ole sinänsä kannanotto”, sanoo piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen.

”Selonteko kuvaa kirkon opetusta avioliitosta ja yrittää tehdä ymmärrettäväksi sen, mitkä ovat keskustelun lähtökohdat. Mitkä ovat tosiasiat, mitkä ovat papin oikeudet ja velvollisuudet uuden avioliittolain voimaan tullessa.”

Esityslistalla on myös kirkon vieraanvaraisuutta koskevia asioita, joista aloite on tullut Porvoon tuomiokapitulista. Kirkkojärjestystä on toivottu muutettavan niin, että muidenkin kirkkokuntien jäsenet voisivat käydä luterilaisen kirkon ehtoollisella.

Tällä hetkellä ehtoollisella saavat virallisesti käydä lähinnä anglikaanit, koska heidän kanssaan asiasta on sovittu. Tosielämässä muiden kirkkokuntien jäseniä käy jatkuvasti evankelis-luterilaisissa jumalanpalveluksissa ja myös ehtoollisella. Nyt käytäntö haluttaisiin kirjata myös virallisesti hyväksytyksi.

Piispainkokous pohtii myös sitä, että millä edellytyksillä muiden kirkkokuntien papit voisivat saarnata jumalanpalveluksissa.

”Tällä hetkellä tilanne on se, että jos paavi Franciscus tulisi Suomeen, hän voisi lausua kirkossa tervehdyssanat tai lukea jonkun Raamatun lauseen. Hän ei voisi pitää varsinaista saarnaa luterilaisessa kirkossa”, Komulainen sanoo.

”Ekumenia on entistä tärkeämpi asia, kun vahvasti yhtenäiskulttuurinen luterilainen Suomi muuttuu moniuskontoiseksi. Asiasta keskusteleminen on tärkeä signaali kirkon halusta kulkea ekumenian tietä.”

Piispat antavat myös lausunnon kirkkohallituksen kirkkolainsäädäntöä koskevaan muutosesitykseen. Rakenteellinen muutos siirtäisi yhä enemmän asioita eduskunnan päätösvallan alla olevasta kirkkolaista kirkkojärjestykseen, josta kirkko itse päättää.