Asiantuntija varoittaa antenniviritysten aikataulusta: ”Osa taloyhtiöistä on totaalisesti myöhässä”

Fakta

Jos asut omakotitalossa, joka on antenniverkossa: Hae TV-kanavat uudelleen 10. lokakuuta jälkeen. Mikäli antennijärjestelmä on kunnossa, muita toimenpiteitä ei tarvita.

Jos asut taloyhtiöissä, joka on antenniverkossa: Antenniurakoitsijan tehtyä viritystyöt kiinteistössä on taloyhtiön asukkaiden tehtävä televisioiden tai digiboksien kanavahaku uudelleen. Taloyhtiöiden velvollisuus on tiedottaa asukkaille ajankohdasta, jolloin kanavahaku on tehtävä. Asian voi varmistaa isännöitsijältä.

Taajuuksia muutetaan, koska osa televisiokäyttöön tarkoitetuista antennitelevisioverkon taajuuksista siirretään langattoman laajakaistan käyttöön. Taajuusmuutostyöt koskevat vain Digitan hallinnoimia UHF-antenniverkkoja. Muutokset eivät koske satelliitti- tai kaapeliverkkoja.

Apua kanavahakua varten saa Viestintäviraston neuvontapalvelusta arkisin klo 14.00 - 19.00 numerossa 0295 390 280.