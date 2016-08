Sosiaalipolitiikan tuntijat: Eläkearmahdus olisi taka-askel, väärä viesti ja kova kolaus

Fakta Työttömyys pitkittyy Suomessa oli heinäkuussa 378 400 työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli heinäkuussa 127 200, mikä on 14 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuussa Suomessa oli 34 900 yli 60-vuotiasta pitkäaikaistyötöntä. Heistä noin 4 800 on ollut työttömänä yli viisi vuotta.

Hallituksen piirissä virinnyt suunnitelma siirtää ikääntyneitä ja pitkään työttöminä olleita suoraan eläkkeelle on taka-askel, väärä viesti ja periksi antamista työttömyydelle.

Näin voi kiteyttää monen sosiaalipolitiikan asiantuntijan arvion niin sanotusta Lex Lindströmistä eli oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps) esittämästä uudistuksesta, jota hallitus pohtii budjettiriihessä.

Siinä yli 60-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä päästettäisiin erillispäätöksellä eläkkeelle ennen kuin he tulevat varsinaiseen vanhuuseläkeikään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini linjasi maanantaina, että Lex Lindström on perussuomalaisille tiistain ja keskiviikon budjettiriihessä ehdoton tavoite, jonka puolue aikoo ajaa läpi. Soinin mukaan rajana voisi olla viiden vuoden työttömyys.

Hallituspuolueista ainakin kokoomus on ollut epäilevällä kannalla. Kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) sanoi viime viikolla, ettei laista voi tehdä automaatiota.

Inhimilliseltä kannalta Lindströmin hanke on ymmärrettävä, sillä ikääntyneisiin pitkäaikaistyöttömiin kuuluu ihmisiä, jotka eivät koskaan tule työllistymään. Monen paikka olisi työkyvyttömyyseläkkeellä.

Liisa Takala

Työeläkeyhtiöitä edustavan Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes pitää hanketta silti vääränä viestinä.

”Ymmärrän, että pitkäaikaistyöttömyyden kanssa on iso tuska ja tajuan myös, että tässä halutaan yksilöille hyvää. Mielestäni me tarvitsisimme kuitenkin ikääntyvässä Suomessa radikaalin muutoksen siinä, miten aikuisempiin ihmisiin suhtaudutaan työmarkkinoilla”, Siimes sanoo.

”Se, että leimataan yli 60-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät toivottomiksi tapauksiksi, on myös ikäsyrjinnän laji”, Siimes sanoo.

Outi Pyhäranta / HS

”Yleinen trendi yhteiskunnassa on se, että pyritään pidentämään työuria ja myöhentämään eläkkeelle siirtymistä”, sanoo Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. ”Tämä olisi kova kolaus sille kehitykselle.”

Lex Lindströmin esikuvana on Lex Taipale, Sdp:n kansanedustajan Ilkka Taipaleen mukaan nimetty laki vuodelta 2005. Tuolloin kymmenen vuotta työttömänä olleille yli 58-vuotiaille myönnettiin eläkettä vastaava eläketuki, joka muuttui normaaliksi vanhuuseläkkeeksi heidän täytettyään 62 vuotta.

Sen rinnalla kortistoista seulottiin pitkäaikaistyöttömiä, joiden kohdalla ehdot eivät täysin täyttyneet, mutta jotka terveydentilansa puolesta kuuluivat ennemmin eläkkeelle.

Lex Taipale siirsi eläkkeelle noin 4 000 pitkäaikaistyötöntä.

Nyt on puhuttu samankokoisesta ryhmästä. Työministeriön tietojen mukaan yli viisi vuotta työttömänä olleita yli 60-vuotiaita on Suomessa nyt noin 4 800.

Suomessa ikääntyneiden asema työmarkkinoilla on heikko muun muassa siksi, että vuosien ajan yhtenä saneerauskeinona on käytetty niin sanottua työttömyysputkea eli työttömyysturvan lisäpäiviä. Ikääntyneitä on irtisanottu kerkeämmin, koska he voivat odotella ”putkessa” eläkkeen alkamista.

Työttömyysturvan lisäpäivien alkamisikää on viime vuosina useasti nostettu.

ETK

Eläketurvakeskuksen tutkimusjohtaja Mikko Kautto sanoo, että Suomessa on yritetty yli 20 vuotta korjata järjestelmää niin, ettei työttömyyttä hoidettaisi siivoamalla ikääntyneitä eläkkeelle.

”Työttömyyttä pitäisi hoitaa työvoimapolitiikalla ja ihmiset pitäisi pitää työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä ajatus työttömyyseläkkeen henkiin herättämisestä on taka-askel”, Kautto sanoo.

Kauton mukaan poliitikkojen pitäisi kertaluontoisten ja toistuvien eläkearmahdusten sijaan vaatia esimerkiksi työvoimapolitiikalta ja terveydenhuollolta parempaa vaikuttavuutta.

”Ruotsissa 60 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on 15 prosenttiyksikköä korkeampi kuin meillä”, Kautto sanoo.

Kauton mukaan Suomessa myös työnantajilla on vääriä käsityksiä ikääntyneiden palkkaamisen kalleudesta sivukuluineen.

Etlan tutkimusjohtaja Rita Asplund sanoo ensireaktionsa Lex Lindströmiin olleen myönteinen. Hän toivoo kuitenkin, että lakiin liittyisi ihmisten terveyden ja työkyvyn arviointia ennen eläkepäätöstä.

”Pitkäaikaistyöttömissä on henkilöitä, joiden ei kuuluisi olla siellä. Mutta tässä pitäisi harkiten miettiä, mitkä olisivat lisäkriteerit. Ihmiset ikääntyvät eri tavoin, ja 60 vuotta täyttäneet ovat terveydeltään hyvin erilaisia”, Asplund sanoo.

Asplundin mukaan Suomessa puhutaan kyllä työllisyysasteen nostamisesta ja työttömien pakottamisesta takaisin työelämään, mutta aivan liian vähän osaamisesta ja kouluttamisesta.

Jussi Helttunen

”Pitkäaikaistyöttömät tarvitsisivat uudelleen- ja jatkokoulutusta, mutta kukaan ei ole kiinnostunut sitä maksamaan. Yhtään ei pohdita, mikä voisi olla koulutuksen rooli, jos työttömän osaaminen ei riitä.”

Sosiaalipolitiikkaan erikoistunut entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara (vihr) sanoo, että vaihtoehto eläkkeelle siirrolle voisi olla ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien korotettu palkkatuki.

”Jos senkään jälkeen ei käy kaupaksi, niin sitten ehkä eläke”, Soininvaara sanoo.