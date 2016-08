HS Kreikassa: ”Kaikki on mennyt yli odotusten”, sanoo delfiinit uuteen kotiin saattanut suomalaislääkäri

Attica

Tamperelaisten delfiinien yllä on nyt kreikkalainen taivas ja ympärillä lähes tuplasti vettä aiempaan tamperelaiseen altaaseen verrattuna. Altaan reunalla kasvaa palmut ja katsomo on pienempi.

Maanantaina iltapäivällä ne vielä lähinnä uivat ympyrää Attica Parkin pienessä altaassa, johon ne sunnuntaina tuotiin. Altaan päälle on asetettu pressu vähentämään auringon suoraa porotusta, jota ne eivät Tampereella sisäaltaassa koskaan kokeneet.

Ulkopuolisen on vaikea sanoa, mitä ne tilanteesta pitävät, mutta niiden hoitajat kehuvat kaiken sujuneen paremmin kuin hyvin. Tuttu naksuääni on tallella ja ruoka maistuu. Se on samaa kuin Tampereellakin, makrillia ja villakuoretta. Lämpötila ulkona on 30 astetta, vedessä 26.

”Kaikki on mennyt yli odotusten. En olisi uskonut, että näin hyvin ja näin nopeasti ne palautuisivat kuljetuksesta”, sanoo eläinlääkäri Sanna Sainmaa, jonka varsinainen työpaikka on Korkeasaaressa.

Hän valvoi kuljetusta Särkänniemestä koko matkan Ateenan lähistölle eläinpuistoon. Paikka on hieman syrjäinen ja rauhallinen alue melko lähellä lentokenttää, jonne on huonosti opaskylttejä. Maanantaina huomasi selvästi, että sesonki ei ole päällä, puiston eläimiä katseli vain muutama lapsiperhe.

Delfiinit nousivat ilmaan sunnuntaiaamuna neljältä.

”Kun lähdettiin Särkänniemestä, oli ilmassa pientä levottomuutta. Nuorin Eevertti oli rauhattomin”, sanoo pääkouluttaja Sari Järvisalo. Järvisalo kulki koko pitkän matkan märkäpuvussa, ensin rekassa, sitten lentokoneessa.

”Siinä tuli täyteen 12 tuntia märkäpuvussa. Aluksi istuin vesiboksissa Eevertin pääpuolella ja pidin käsillä kiinni, rauhoittelin ja silittelin ja puhelin”, hän kertaa tapahtumia. Lennolla ne nukahtivat mutta pitivät välillä yhteyttä toisiinsa.

”Oli hauska huomata, että ne kommunikoivat toistensa kanssa vihellellen matkan aikana”, Järvisalo sanoo. Delfiinit osoittautuivat odotettua paremmiksi matkustajiksi, hän sanoo.

Itku tuli sitten kaikilta ohjaajilta, kun eläimet oli saatu veteen ja huomattiin, että ne syövät. Ohjaajat ja eläinlääkärit pysyvät nyt puistossa vaihdellen muutamia viikkoja tai pidempään seuraamassa, miten sopeutuminen sujuu. Eikä yhteydenpito siihenkään lopu, Järvisalo uskoo. Hän on tehnyt jo 22 vuoden mittaisen uran delfiinien kanssa.

”En ajattele, että jätämme lopullisesti hyvästit, tulemme käymään täällä vielä useasti.”

Maanantai-iltapäivän poltteessa oli helppo havaita, että altailla on nyt kova kuhina. Tampereen delfiinit sopeutuvat vielä omassa pienessä altaassaan, mutta verkkoaidan takana on iso allas ja neljä lajitoveria. Jokainen käy vuorollaan naksumassa verkkoaidalla ja työntää kuonoaan verkon läpi toiselle puolelle. Siinä on neljä tamperelaista, kaksi mustanmeren delfiiniä ja kaksi Ranskasta tullutta uuden edessä. Ohjaajat tietävät, että kun laumoja yhdistetään, välejä tulee selvitettäväksi. Jää nähtäväksi, onko matriarkka Veera yhä päällikkö, kun verkkoaidat joskus nostetaan. Uteliaisuus ainakin on valtavaa kahden altaan asukkien välillä.

Iso muutos niiden elämässä on myös se, että Atticassa eivät delfiinit esityksissään hypi vanteen läpi tai puske katosta roikkuvaa palloa. Puiston mukaan ne tulevat joskus aikanaan osallistumaan esityksiin, joissa delfiinit käyttäytyvät lajityypillisemmin. Temppu-delfiinejä niistä ei enää tule.

Fotis Plegas

