Tampere kasvaa melkein kuin Dubai – tällainen on kaupungin valtava muutos

Tampere

Tampere nousee ja kasvaa nyt sellaista vauhtia, että vastaavaa ei ainakaan maakuntakaupungeissa olla hetkeen nähty. Kun laittaa yhteen kaikki keskustan ja lähialueiden isot rakennushankkeet, listasta tulee pitkä ja vaikuttava.

Tampere on pannut ison vaihteen silmään kaupungin kehittämiseksi, koska sen väkiluku kasvaa muutamalla tuhannella joka vuosi. Pelkästään keskustaan muuttaa ennusteen mukaan tuhat uutta asukasta joka vuosi seuraavat parikymmentä vuotta.

”Vauhti on kiivainta pitkään aikaan ja keskusta kehittyy nopeammin kuin ikinä ennen”, sanoo kaupungin hankejohtaja Tero Tenhunen.

”Välillä on ollut hiljaisempaa, mutta nyt kiihdytetään taas. Kaupunki tähtää siihen, että ollaan vieläkin vetovoimaisempia ja kilpailukykyisempiä sekä otetaan kasvu hallitusti vastaan.”

Tarvitaan siis asuntoja. Aamulehti pohti jo talvella, onko kaupunki Suomen Dubai, kun kaupunki suunnittelee tekevänsä liudan uusia saaria asuinkäyttöön Näsijärven rantaan. Eikä dubaimaisuus ole pelkkiä saaria, sillä uusi Torni-hotelli on avannut näkymiä uudenlaiseen tornirakentamiseen keskustassa.

Torni ei jää ainoaksi, sillä jo nyt sen läheisyyteen nousee 21-kerroksinen asuintalo Luminary ja lisää on piirretty viereen Tullin alueelle. Kaikkein korkein syntyy tulevan Kansi ja areena -hankkeen yhteyteen, kiskojen päälle aseman eteläpuolelle. Se olisi vielä muutaman kerroksen korkeampi kuin 88-metrinen Torni-hotelli.

”Meillä on korkean rakentamisen periaate määritelty, mihin keskustan alueella sitä voidaan tehdä. Se on pääasiassa aseman seutu ja lähialueet, jotka on sille varattu.”

Nyt asuinrakentamisen kohteena ovat varsinkin rannat. Kun Rantaväylän tunneli syksyllä avautuu ja iso tie poistuu käytöstä, alkaa Ranta-Tampellan rakentaminen, mistä tulee satoja asuntoja järvinäkymin.

Mutta isoin kohde alkaa vasta vähän myöhemmin. Kaupunki aikoo rakentaa Lielahteen Näsijärven rantaan kokonaan uuden kaupunginosan, Hiedanrannan, joka vastaa kokoluokaltaan uutta Hervantaa. Ja sinne nimenomaan on suunnitteilla sarja saaria, joihin osa taloista rakennetaan.

”Hiedanranta on tulevaisuuden kaupunginosa, joka nyt lähtee käyntiin. Hervannan kokoinen, mutta modernia ajattelua edustava alue, joka muodostuu länsipuolelle hienoimmalle mahdolliselle paikalle ja entiselle tehdasalueelle muutamien kilometrien päähän keskustasta. Se on tuhannen taalan paikka”, Tenhunen sanoo.

Myös Pyhäjärven puolelle keskustaan on suunnitteilla iso uusi asuinalue, Eteläpuisto, mikä on aiheuttanut kritiikkiä rantojen käytöstä.

Tänä syksynä valtuuston on määrä päättää lopullisesti raitiotiestä. Moni asia kytkeytyy toisiinsa, sillä esimerkiksi Ranta-Tampella syntyy, koska autot pannaan tieltä pois tunneliin. Ratikan puolestaan on määrä liittää esimerkiksi juuri uusi Hiedanranta keskustaan. Ja sen asuinsaaret syntyisivät osittain louhoksesta, joka syntyy, kun keskustan maanalaista parkkiverkostoa jatketaan.

Nämä kaikki tietysti riippuvat siitä, että kaavoitus ei kaadu, poliittinen yhteisymmärrys pysyy ja investoijia edelleen kiinnostaa. Jos kaikki toteutuu, muutos seuraavan kymmenen vuoden aikana on valtava.

”Jos joku olisi ollut vaikka ulkomailla töissä viisitoista vuotta ja palaisi takaisin Tampereelle joskus 2025, niin varmaan kysyisi, että mihin minä oikein olen tullut.”