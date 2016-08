Poliisi piirittää teollisuushallia Iitin Kausalassa

Iitin Kausalassa on ollut tiistaiyöstä lähtien käynnissä piiritys, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.

Poliisi on piirittänyt teollisuusrakennusta yksityishenkilön tekemän uhkauksen vuoksi. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Helli Jämsen-Turkin mukaan kyseessä on yleisluontoinen uhkaus.

”Asia tuntuu etenevän aamupäivän aikana”, Jämsen Turkki kertoo.

Poliisi on eristänyt teollisuushallin ja on paikalla selvittämässä tilannetta. Jämsen-Turkin mukaan eristystilanne on vaatinut paikalle useita poliisipartioita. Eristystilanne on yhä käynnissä.

Poliisin mukaan uhkauksesta ei oleteta olevan vaaraa alueen asukkaille.