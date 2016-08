Satakunnassa tutkitaan väärennettyjä laskuja – kymmeniätuhansia on päätynyt väärille tileille

Lounais-Suomen poliisilaitos on saanut kesän aikana parikymmentä rikosilmoitusta, joissa Postin kirjelaatikoista epäillään varastetun laskuja, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Rikosten tutkinta on Satakunnan alueella kesken, mutta tapauksista on poliisin mukaan vangittu useita henkilöitä.

Kirjeen laskulomake on vaihdettu väärennettyyn lomakkeeseen, jossa saajan tilinumero on vaihdettu. Laskut on sitten postitettu uudelleen alkuperäiselle vastaanottajalle.

Rahaa on näin ohjautunut laskuja maksettaessa rikollisten tileille. Poliisin mukaan kymmeniätuhansia euroja on päätynyt rikollisten haltuun.

Väärennetyillä laskuilla on tavoiteltu satoja tuhansia euroja, mutta poliisi on pankkien kanssa estänyt joitain rahasiirtoja ja jäädyttänyt pankkitilejä. Poliisi on tehnyt yhteistyötä myös Postin kanssa.

Poliisi kehottaakin laskujen maksajia kiinnittämään erityistä huomiota laskussa olevaan saajan tilinumeroon.

Laskujen postittajien tulisi kiinnittää huomiota, mihin kirjelaatikoihin laskuja jätetään ja välttämään hiljaisten seutujen kirjelaatikoita.