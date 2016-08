Norppa jäi kiinni muikkuverkkoon Saimaalla – toinen norppakuolema tänä vuonna

Tämän vuoden toinen norppakuolema havaittiin Saimaan Pihlajavedellä, kun 41-kiloinen aikuinen urosnorppa jäi kiinni muikkuverkkoon. Asiasta kertoi Metsähallitus, jonka luontopalvelut suojelee alkuperäistä ja uhanalaista luontoa.

Kuolema oli toinen tänä vuonna havaittu norppakuolema. Heinäkuussa kuutti kuoli jäätyään kiinni muikkuverkkoon Etelä-Saimaalla.

Metsähallituksen tilastoissa on tiedot 191 kalanpyydyksiin kuolleesta saimaannorpasta. Muikkuverkkoon kuolleita on tilastojen mukaan nyt viisi. Norpat jäävät Saimaalla yleensä kiinni yleisemmin käytettyihin kalaverkkoihin, joiden silmäkoko on muikkuverkkoa suurempi.

Kaikista pyydyksiin jääneistä tai muuten kuolleista norpista pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen tai poliisille.