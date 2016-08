Ankeriaita istutettiin poikkeuksellisen vähän – Katso video poikasten matkasta Rusutjärveen

Tuusula

Vesistöihin istutettavien ankeriaiden määrä on pienentynyt tasaisesti viime vuosina. Tänä vuonna kolmevuotiaita ankeriaan poikasia laskettiin Etelä-Suomen vesistöihin 79 000 kappaletta. Esimerkiksi toissa vuonna määrä oli vielä kaksinkertainen.

Artikkeliin liittyvät Suomeen saapuu tiistaina 79 000 ankeriaanpoikasta – istutetaan eri puolille maata 29.8.2016

Ankeriasistutuksia on tehty Suomessa 1800-luvulta alkaen. Tiedottaja Tapio Gustafsson Kalatalouden Keskusliitosta kertoo, että suurin istutusbuumi oli 1960-luvulla.

”Silloin yhden vuoden aikana istutettiin jopa miljoona ankeriasta”, Gustafsson kertoo.

Miksi istutusten määrä on vähentynyt? Yksi syy ovat kustannukset, sillä yksi ankeriaanpoikanen maksaa noin euron. Maksumiehenä on yleensä paikallinen kalastuskunta, jonka vastuulla on alueensa kalakannan hoito.

Istutusten vähenemisen syynä on myös ankeriaiden istutusta määrittävä direktiivi.

”Sen mukaan poikasia voi istuttaa niihin vesistöihin, joista on kulku merelle”, kertoo ympäristöasiantuntija Jaana Hietala Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymästä.

Kulkuyhteys merelle on ankeriaskannalle elintärkeää. Ankerias on pitkäikäinen kala, joka saavuttaa sukukypsyyden noin kymmenvuotiaana.

Sen jälkeen kala ui kuusituhatta kilometriä kutualueille Sargassomerelle, joka on Pohjois-Atlantilla sijaitseva matalikko.

Hietala oli tiistaina hakemassa ankeriaita Helsinki-Vantaan lentokentältä Tuusulan Rusutjärvelle. Englannissa pyydettyjä poikasia vapautettiin järveen muutamassa minuutissa kaksituhatta.

”Poikasten määrän väheneminen näkyy valtakunnallisesti, mutta onneksi Rusutjärvellä ja Tuusulanjärvellä on pysytty samoissa istutusmäärissä. Ankerias on tärkeä apu molempien järvien rehevöitymistä vastaan. Se kun syö särkikaloja”, Hietala kertoo.

Tärkein syy istutustoiminnalle on Euroopan ankeriaskantojen väheneminen. Ankeriaita ei kannan romahduksen myötä enää tule aiempaan tapaan Suomen rannikolle, joten istutuksilla tuetaan Suomen ja Itämeren ankeriaskantaa.

Istutusten ansiosta ankeriasta voi Suomessa kalastaa. Asiantuntijoiden mukaan Suomessa pyydetyt ankeriaat ovat pääosin istutusten varassa.

Rusutjärven yhteisen vesialueen osakaskunnan esimies Heikki Mattila on ollut vuosia istuttamassa ankeriaita. Hän kertoo, että kalastaja voi nostaa järvestä joinain vuosina kymmeniä ankeriaita.

”Suurimmat ovat metrin pituisia, eli ne ovat kymmeniä vuosia vanhoja”, Mattila kertoo.