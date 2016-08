Väitös: Vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa lapsen tulotasoon läpi elämän

Vanhempien sosioekonominen asema periytyy lapsille etenkin silloin, kun vanhemmat sijoittuvat selvästi pieni- tai suurituloisiin. Tämän johtopäätöksen tekee Outi Sirniö tuoreessa sosiologian väitöstutkimuksessaan, joka tarkistetaan Helsingin yliopistossa perjantaina.

Tutkimuksen mukaan perheen materiaaliset, sosiaaliset ja kulttuuriset toimintamahdollisuudet ja toimintaolosuhteet ennustavat lapsen asemaa.

Materiaaliset toimintamahdollisuudet ja -olosuhteet voidaan luokitella Sirniön mukaan perheen taloudellisiin oloihin, asioihin, joita rahalla saa. Näitä ovat esimerkiksi harrastukset, kirjat, perheen tekemät matkat sekä ylimääräinen koulutus.

Kulttuuriset mahdollisuudet liittyvät tietotaitoon ja koulutukseen. Sirniön mukaan nämä ovat kulttuurista pääomaa, jota ihminen kerää etenkin lapsuudessa. Esimerkiksi tiedonhankintakyky ja lapsen halukkuus oppia ovat kulttuurisia mahdollisuuksia.

Sosiaalisilla mahdollisuuksilla tarkoitetaan mahdollisia sosiaalisia verkostoja, joita voidaan myöhemmällä iällä käyttää hyväksi esimerkiksi työnhankinnassa tai ylimääräisen koulutuksen hankinnassa. Tuntemalla ihmisiä voi siis parantaa omaa asemaa.

Pienituloisen perheen lapsen mahdollisuudet saavuttaa parempi sosioekonominen asema vaikeutuvat, kun taas parempituloisessa perheessä mainitut mahdollisuudet säilyvät.

Perhetaustalla on merkitystä niin lapsuudessa kuin aikuisuudessakin. Suurituloinen perhetausta suojelee tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa pienituloisuudelta, johon liittyy matala koulutus ja työttömyys.

”Lapsuudessa tuloerot näkyvät etenkin lapsen koulutuksessa ja oppimiskyvyssä sekä siinä, millaisia koulutusvalintoja tehdään. Tutkimuksessa on seurattu ihmisiä koulutuksen jälkeen ja sitä, miten tulot lähtevät kehittymään. Suurituloisilla perheistä tulevien henkilöiden tulot nousevat”, Sirniö kertoo.

Vaikka lapset saavat saman koulutuksen, saavuttaa hyvätuloisen perheen lapsi pienituloisemman perheen lasta paremman tulotason tulevaisuudessa.

Koulutusalan valinta voi Sirniön mukaan olla yksi asia, joka vaikuttaa aseman kehitykseen aikuisuudessa.

”Henkilöt, joilla on suurituloinen perhetausta, hakeutuvat ehkä aloille, joissa on korkeat tulot. Tässä vaikuttavat taas sosiaaliset taidot, joita henkilöllä on. Töitä saatetaan hakea alalta, josta tuntee valmiiksi ihmisiä”, Sirniö sanoo.

Koulutus onkin vahvin asia, missä sosioekonominen tausta periytyy. Kuitenkin myös työttömyys ja toimeentulotukiasiakkuus ovat Sirniön mukaan periytyviä.

Myös sukupuolissa on tutkimuksen mukaan eroja. Pienituloisuus periytyy etenkin naisilla ja suurituloisuus miehillä. Yhteiskunnan rakenteelliset syyt, kuten työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus, selittävät periytymisen eroavuutta.

Tutkimuksessa on käytetty rekisteripohjaista aineistoa, jota on kerätty vuosilta 1970–2012. 1990-luvulta lähtien aseman periytyminen on miehillä pysynyt samana, mutta naisilla se on hieman kasvanut. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

”Nuorempien sukupolvien naisten perhetausta ennustaa omaa tulotasoa aiempaa enemmän. Nuoremmat naiset ovat alkaneet saavuttaa parempaa tuloasemaa kuin miehet, sillä nykyään naiset valitsevat töitä eri sektoreilta ja eri palkkaluokista. Naisten työt eivät ole enää niin sidottuja yhteiskuntaan”, Sirniö kertoo.

Perheellistyminen tasaa miesten ja naisten välisiä tuloeroja. Sirniön mukaan tämä johtuu siitä, että kotitaloudessa tulot ovat usein yhteisiä ja elinkustannukset ovat pienempiä, kun ne voidaan jakaa.

Tulevaisuudessa sosioekonomisen aseman periytymiseen ei ole odotettavissa suuria muutoksia, sillä periytyminen on Sirniön mukaan pysyvä ilmiö.

”Poliittiset muutokset vaikuttavat eniten siihen, että millaisia muutoksia periytymisessä tulevaisuudessa syntyy”, Sirniö kertoo.