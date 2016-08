Ikiaikainen perinne murtuu: Keltaisesta budjettikirjasta tulee ensi vuonna sininen

Juha Sipilän (kesk) hallitus istuu parhaillaan pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa budjettiriihessä vääntämässä valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvioesityksestä.

Nyt jo tiedetään, että ensi vuoden talousarvioesitys tulee olemaan historiallinen. Se on sinivalkoinen!

Valtion budjettikirja on iät ja ajat ollut kansiltaan keltainen. Ensi vuonna tämä perinne murtuu, sillä hallitus on päättänyt vaihtaa kansilehtien värin sinivalkoiseksi.

Syynä on se, että Suomi viettää ensi vuonna 100-vuotissyntymäpäiväjuhlaansa. Valtiovarainministeriö juhlistaa tätä julkaisemalla budjettikirjan ”Suomi 100”-juhlavuoden brändiväreissä.

Eikä kyseessä välttämättä ole pelkkä juhlavuoden kestävä poikkeus.

”En tiedä, onko tästä enää paluuta keltaiseen”, valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Liinu Lehto sanoo.

Hän korostaa, että lopullista päätöstä Valtion talousarvioesitys 2018 teoksen kansilehtien väristä ei kuitenkaan vielä ole tehty.

Valtion talousarvioesitys -teos ei muutu pelkästään väritykseltään.

Perinteisesti teoksen kansilehtien ilme on ollut pelkistetty. Keltaisella pohjalla on lukenut mustalla fontilla ja versaalilla VALTION TALOUSARVIOESITYS. Tämän alla on mainittu kyseisen budjettiesityksen vuosi.

Kannen vasemmassa alakulmassa on ollut Suomen vaakunaleijona. Sen alla on lukenut Helsinki ja budjettiesityksen sopimisvuosi. Sopimisvuosi on siis aina vuotta ennen sitä vuotta, jota budjettiesitys koskee.

Kokonaisuus on ollut visuaalisesti rauhallinen ja tasapainoinen.

Uudistuneen Valtion talousarvioesityksen kannen estetiikka sen sijaan vaikuttaa levottomalta.

Kuten oheisesta kuvasta näkyy teoksen etu- ja takakanteen ollaan painamassa useita piirrettyjä ihmiskasvoja. Naamat leviävät myös kannen selkämykseen.

Teoksen oikeassa yläkulmassa lukee ”Suomi 100”.