Pääradan vaurioiden korjaus venyy – poikkeukset vaikeuttavat tuhansien taajamajunan käyttäjien matkantekoa myös torstaina

Riihimäen ja Hämeenlinnan välisen junaradan kaikki raiteet saadaan normaalisti liikennöitävään kuntoon vasta perjantaiksi, arvioi Liikennevirasto keskiviikkona.

Louhintatöihin liittyvä räjäytys vaurioitti sähköradan rakenteita maanantaina Sammalistossa Riihimäen lähellä. Taajamajunavuoroja on peruttu vaurion vuoksi alkuviikolla.

Keskiviikkona Hämeenlinnan ja Riihimäen välinen taajamajunaliikenne on edelleen takellellut, koska vauriokohdassa on yhä käytössä vain yksi raide. Kaksi keskiviikon taajamajunavuoroa on peruttu kokonaan, toisen niistä piti lähteä Riihimäeltä Hämeenlinnaan kello 17.13.

Osa taajamajunista kulkee ainoastaan Turenki–Tampere-väliä.

”Kaikkia vuoroja, jotka on suunniteltu ajamaan Tampereen ja Riihimäen väliä, ei ajeta kokonaan. Osa junista jää Turenkiin, mistä ne kääntyvät takaisin Tampereelle”, Liikenneviraston rataliikennekeskuksen liikennepäällikkö Ari Jormalainen selittää.

Osa kaukojunista poimii matkustajia kyytiin Riihimäen, Ryttylän ja Turengin asemilta. Tarkemmat tiedot aikataulumuutoksista päivitetään VR:n liikennetiedotteeseen.

Poikkeusliikenne jatkuu Jormalaisen mukaan vielä torstaina keskiviikon tapaan. Korjaustöiden on määrä olla valmiina torstain ja perjantain välisenä yönä.

”Perjantaiaamuna pitäisi olla kaksi raidetta käytössä, ja silloin ohi pääsee jo ihan normaalisti ohi”, Jormalainen kertoo.

Tuhansien matkustajien liikkumista vaikeuttavat vauriot pääradan sähköratarakenteisiin syntyivät ilmeisesti liian ison räjäytyspanoksen käytön seurauksena.