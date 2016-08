Vastaanottokeskusten kohtalo selviää tänään – suora lähetys HSTV:ssä kello 9

Maahanmuuttovirasto kertoo torstaina aamulla vastaanottokeskusten lakkauttamisista. Tässä jutussa voit seurata suoraa verkkolähetystä tiedotustilaisuudesta kello 9 alkaen.

Maahanmuuttovirasto on lopettanut tänä vuonna jo lähes 40 vastaanottokeskuksen sopimuksen. Tällä hetkellä vastaanottokeskuksia on toiminnassa 108. Sen lisäksi toiminnassa on 77 alaikäisyksikköä. Niiden kapasiteetti on vajaat 24 000 henkilöä.

Maahanmuuttovirasto ilmoitti viimeksi keskusten vähentämisestä toukokuussa. Silloin lakkautettaviksi ilmoitetut keskukset lopettavat toimintansa viimeistään tämän kuun lopussa.

Vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen kertoo tiedotustilaisuudessa, miten vastaanottokeskusten määrä kehittyy loppuvuonna.

Maahanmuuttoviraston pitää varautua keskusten vähentämiseen, sillä niitä tarvitsevien turvapaikanhakijoiden määrä vähenee huomattavasti viimeistään ensi vuoden keväällä. Hallinto-oikeudet antavat silloin ratkaisuja turvapaikkapäätösvalituksista.

Vastaanottokeskusten tilanteen lisäksi Maahanmuuttovirasto kertoo myös turvapaikkapäätöksistä. Turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo kertoo muun muassa montako päätöstä vuosina 2015 ja 2016 tulleille turvapaikanhakijoille on tehty.