Tässä ovat hallituksen keskeiset veropäätökset – ensi vuonna palkasta jää käteen enemmän, mutta autoilu kallistuu

Ensi vuoden budjetissa moni vero kevenee, ja tulossa on myös uusia verovähennyksiä. Vastapainona valtio hakee tuloja tutuista kohteista, muun muassa polttoaineista ja tupakasta.

Päivähoitomaksuista väännettiin, ja lopputuloksena ne eivät nouse. Sen sijaan hallitus alentaa pienituloisimpien päivähoitomaksuja, mikä sisältyi aiempaankin esitykseen. Alennukset koskevat 2–3 hengen perheitä eli etenkin yksinhuoltajia. Toteutuessaan korotukset olisivat vaikuttaneet eniten keski- ja suurituloisiin.

Palkasta peritty vero kevenee, mutta kevennys on hallituksen antama vastine kilpailukykysopimuksesta. Kiky jakaa kiristyksiä: yleisiä palkankorotuksia ei tule, julkisen sektorin lomarahoja leikataan ja palkansaajan eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat, mikä leikkaa käteen jäävää palkkaa.

Kiky-kiristyksistä huolimatta palkansaaja jää aavistuksen voiton puolelle. Jos ansaitsee 3 300 euroa kuukaudessa, veroaste putoaa nykyisestä 31,1 prosentista 30,5 prosenttiin. Käteen jäävän palkan ostovoima kasvaa 16 euroa kuukaudessa.

Eläkeläisten verotukseen tehdään vastaava kevennys kuin palkansaajille. Myös kaikkein pienituloisimmille, jotka eivät maksa valtionveroa tai kuntaveroa, on luvattu maksurasitukseen pieni kevennys.

Sosiaalietuuksien taso laskee kautta linjan, mikä heikentää 0,85 prosenttia muun muassa lapsilisiä, Kelan työttömyysturvaa, kotihoidon tukea ja kansan- ja takuueläkkeitä. Tämä vähentää etuuksia saavien tuloja 10–100 euroa vuodessa.

Kotitalouspalveluiden verovähennys kasvaa. Nyt saa vähentää 45 prosenttia arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, jatkossa tämä nousee 50 prosenttiin.

Makeisten ja jäätelön valmistevero poistuu, mikä voi laskea tuotteiden hintaa kaupassa, jos kauppa ja valmistajat vievät sen täysimääräisesti hintoihin. Vero on ollut 0,95 senttiä kilolta. 200 gramman painoisessa ja 2,20 euroa maksavassa suklaalevyssä tämä merkitsee 20 sentin alennusta.

Autoveron alennusta jatketaan ensi vuonna. Hallitus päätti jo aiemmin, että veronalennus tehdään asteittain neljässä vaiheessa. Autovero pitää maksaa, kun ostaa uuden auton tai tuo Suomeen auton ulkomailta. Veron määrä riippuu muun muassa auton hiilidioksidipäästöistä. Keskipäästöisen, 32 000 euroa maksavan auton autovero alenee nyt noin 210 euroa.

Veronkorotukset ja säästöt

Ajoneuvovero eli autosta vuosittain maksettava vero nousee. Korotus koskee niin sanottua perusveroa, joka lasketaan joko päästötason tai auton massan mukaan. Perusvero nousee 36,50 euroa vuodessa.

Auton käyttö alkaa maksaa enemmän, sillä bensiinin ja dieselin veroa nostetaan. Tällä korvataan makeisveron poistuminen. Bensiinilitrassa (95 E10) korotus on 2,5 senttiä litralta.

Tupakkavero nousee ensi vuonna kahdesti, ensiksi vuoden alussa ja sitten vielä heinäkuun alussa. Kuuden euron hintainen tupakka-aski kallistuu noin 50 senttiä.

Uuden tupakkalain myötä sähkösavukkeet tulevat markkinoille ja päätyvät myös veron piiriin.

Lämmityspolttoaineiden verotus kiristyy. Jos omakotitalo on öljylämmitteinen, kulut kasvavat 42 euroa vuodessa. Kaukolämmössä olevassa talossa korotus on 11 euroa vuodessa.

Asuntolainojen korkovähennysmahdollisuutta kavennetaan edelleen. Enää 45 prosenttia koroista on vähennyskelpoista. Jos maksaa korkoa 2 000 euroa vuodessa, vähennyksestä saatu verohyöty putoaa 330 eurosta 270 euroon.

Veneille ja kevyille moottoriajoneuvoille tulee kokonaan uusi vero toukokuun alusta ensi vuonna. Venevero perustuu moottoritehoon ja moottoriajoneuvojen vero kuutioihin. Käytännössä venevero tulee koskemaan isoja moottoriveneitä, pienet peräprutkut ja purjeveneet jäävät sen ulkopuolelle.

Kiinteistövero nousee. Korotuksesta osa kohdistuu erityisesti rakentamattomaan tonttimaahan, ja lisäksi hallitus selvittää, voitaisiinko tuulipuistot panna verolle vuonna 2018.

Lääkekorvauksiin liittyviä säästöjä jatketaan. Tämä vaikuttaa erityisesti kakkostyypin diabeetikkoihin, joiden omavastuu diabeteslääkkeistä nousee 10–300 euroa vuodessa.

Yrittäjät ja yritykset

Yrittäjävähennys on ensi vuoden uutuus. Se koskee pieniä yhtiöitä eli kommandiittiyhtiöitä, toiminimiä ja avoimia yhtiöitä.

Kun tällainen yritys vastaisuudessa saa tuloa toiminnastaan, se voi tehdä viiden prosentin yrittäjävähennyksen. Silloin 95 prosenttia tulosta on yrittäjälle veronalaista ja viisi prosenttia kokonaan verovapaata. Tämä koskee myös maatalousyrittäjiä ja porotaloutta, ja vastaava vähennys otetaan huomioon myös metsätalouden verotuksessa.

Pienille yrityksille tulee ensi vuonna niin sanottu maksuperusteinen arvonlisävero.

Vastaisuudessa pienyrittäjä maksaa alvin sen päivän mukaan, jolloin asiakas on maksanut laskunsa. Nyt käytössä on järjestelmä, jossa alvin maksu määräytyy siitä lähetetyn laskun päiväyksen mukaan. Tämä on ollut ongelma, koska monet asiakkaat vitkuttelevat laskunsa maksamisessa.

Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään ensi vuonna. Tämä koskee myös kotitalouksia, mutta yksi peruste on edistää maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdoksia.

Metsälahjavähennys on toinen uusi verovähennys. Sillä halutaan helpottaa metsätilojen siirtymistä uudelle sukupolvelle. Kun metsä siirtyy nuoremmalle polvelle, he maksavat siitä lahjaveron, mutta veron voi myöhemmin vähentää tulevien puukauppojen pääomaverosta.

Osakeyhtiöiden tappioiden vähennyskelpoisuutta verotuksessa laajennetaan. Tämä vie verotuloista ensi vuonna neljä miljoonaa euroa.

Kaivokset maksavat ensi vuonna sähköstään matalampaa veroa kuin aiemmin. Yritykset saavat säästöä, mutta valtiolta jää saamatta 21 miljoonaa euroa verotuloja.

Lähteenä käytetty muun muassa Veronmaksajien keskusliiton laskelmia.