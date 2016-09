Oppositio tyrmää budjetin: ”Lisää eriarvoisuutta”

Oppositiopuolue Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ihmettelee hallituksen työllisyyspakettia.

”Minulle on täysin epäselvää, mikä tämä työllisyyspaketti lopulta on”, hän sanoo ja sanoo, ettei hallituksen toimet työllisyyteen ole kummoiset. ”Hallituksen eväät ovat todella heikot, jos se aikoo tässä tilanteessa vain leikata työttömyysmenoista.”

Rinne sanoo myös, että kuntapuolelta kikyn aiheuttamat ongelmat pitää saada sovittua, muuten kilpailukykysopimus romuttuu ja hallituksen talouspolitiikalta häviää pohja. ”Hienoa oli päivähoitomaksujen alennus. Myös Lex Taipale 2:n toteutuminen on hyvä asia.”

Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan hallituksen budjetti kohtelee kaltoin julkisia aloja, sosiaaliturvaa ja koulutusta.

”Infossa tyypilliseen tapaan hallitus kertoi pieniä hyviä asioita, joita he ovat lisänneet. He unohtivat mainita sen, että hallituksen kova julkisten alojen ja koulutuksen kurmuuttaminen jatkuu ja siitä olen hyvin huolissani”, Niinistö sanoi.

”Kilpailukykypaketin, veronkevennysten ja budjettileikkausten yhteiskuva on se, että tulevaisuudesta leikataan, pienituloisilta leikataan, lapsilta leikataan, ja se annetaan suurituloisimmille työntekijöille. Tämä tarkoittaa lisää tuloeroja ja köyhyyttä.”

Niinistö kiitti hallitusta siitä, että se perääntyi päivähoidon maksunkorotuksista.

”Se osoittaa, että hallitus saadaan perääntymään, kun sen esitykset ovat täysin kohtuuttomia.”

Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että hallituksen talousarvio lisää suomalaisten eriarvoisuutta eikä tuo helpotusta työttömien ahdinkoon.

”Hallitus leikkaa esimerkiksi työmarkkinatukea, peruspäivärahaa, lapsilisiä, kansaneläkettä, takuueläkettä, kotihoidon tukea ja opintotukea”, hän sanoo.

Kilpailukykysopimus iskee kovimmin julkisen alan pienituloisiin työntekijöihin, kun taas veronkevennykset hyödyttävät eniten hyvätuloisia, Andersson sanoo tiedotteessa.

”Leikkaukset tuntuvat ennen kaikkea vähävaraisten kukkarossa. Budjetin myötä Suomen köyhyysaste nousee. Suhteellisesti eniten kasvaa vanhusten köyhyys”, Andersson sanoo.

SAK:n hallitus ottaa maanantaina kantaa budjettiriihen yhteydessä esitettyyn kutsuun lähteä mukaan työllisyyspakettia valmistelevaan kolmikantatyöryhmään.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo SAK:n tiedotteessa, että kunta-alan kiky-kiista haittaa keskusteluja työllisyyspaketista.

”Työllisyyden kohentaminen on koko Suomen asia. Hallituksen esityksessä on myönteisiä avauksia, mutta myös SAK:lle vaikeita asioita. Tämän vuoksi on tärkeää, että palkansaajat saavat tuoda yhteiseen valmisteluun omat esityksensä”, Eloranta sanoo.

SAK:n mielestä hallituksen päätös perua päivähoitomaksun korotukset on viisas, sillä korotus olisi pahentanut työmarkkinoiden kannustinloukkuja.

”Budjetin verolinjaukset eivät valitettavasti tue talouskasvua tai yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Yrittäjävähennys, metsälahjavähennys ja perintöverokevennys hyödyttävät kaikkein hyväosaisimpia”, sanoo SAK:n pääekonomisti Olli Koski.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää hallituksen lisäsäästöt koulutuksesta ovat EK:n mielestä yksiselitteisesti kiky-sopimuksen vastaisia.

Järjestö on sen sijaan tyytyväinen, että hallitus odottaa työmarkkinajärjestöiltä nopeita toimia työllisyyden parantamiseksi. Hallituksen asettaman työryhmän on määrä saada ehdotukset valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

”Nyt tarvitaan työryhmässä ennakkoluulotonta asennetta tai työllisyystavoitteen saavuttaminen karkaa lopullisesti”, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Hallitus on asettanut myös kannustinloukkutyöryhmän, jonka määräaika on puoli vuotta. EK:n mielestä on hyvä, että hallitus on päättänyt toteuttaa merkittävän kannustinloukkujen purkamisen.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo, että hallituksen toimet Suomen vientikilpailukyvyn parantamiseksi ovat riittämättömiä sekä työ- että hyödykemarkkinoiden osalta.

Kuismasen mukaan budjetti sisältää paljon pienehköjä toimia, mutta siitä puuttuvat suuret ja Suomen talouden käänteen kannalta olennaiset rakenteelliset uudistukset.

”Tärkeimmät muutokset työmarkkinoiden toimintaan jäivät jälleen tekemättä. Työttömyys on paitsi työttömän myös koko yhteiskunnan ongelma: se maksaa yhteiskunnalle todella paljon. Tätä ei selvästikään ole riittävästi sisäistetty”, Kuismanen sanoo.

Niin sanottu Lex Lindström on Kuismasen mielestä inhimillisesti ymmärrettävä, mutta väärä viesti työmarkkinoille.

”Se on tapa siistiä tilastoja, mutta ei paranna työmarkkinoiden toimivuutta tai rakenteita.”

Kuismanen paheksuu, että hallitus siirtää monia asioita työryhmään.

”Se kertoo siitä, että päätöksiin ei riitä rohkeutta. On tiedossa, mitä keinoja Suomen talous tarvitsee kääntyäkseen. On valitettavaa, että päätöksiä ei uskalleta tehdä vaan niitä siirretään asettamalla työryhmiä”, Kuismanen sanoo.