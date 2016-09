Myös teinipojille saatetaan pian jakaa kohdunkaulan syöpää ehkäisevää HPV-rokotetta – taustalla viruksen yhteys moniin syöpiin

Fakta HPV-rokote torjuu syöpää Ihmisen papilloomavirukset eli HPV:t aiheuttavat yleisimmin kohdunkaulasyöpää. Se on yleistynyt 15 vuodessa, koska virusta on enemmän liikkeellä. Kohdunkaulasyövistä lähes puolet on alle 45-vuotiailla naisilla. Sitä seulotaan Papa-kokeilla. Virukset aiheuttavat naisille ja miehille suun ja nielun alueen, peräaukon ja sukuelinten syöpiä. 80 prosenttia väestöstä saa jossain vaiheessa elämäänsä HPV:n, joka kykenee aiheuttamaan syöpää. Infektioita on eniten 20–25-vuotiailla. Ne leviävät pääosin seksikontaktissa. Kondomi ei anna täyttä suojaa, koska virukset voivat elää iholla sukuelinten ympärillä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) harkitsee syksyn aikana, esittääkö se rokotusohjelmaan HPV-rokotteen antamista myös pojille.

Rokote torjuu syöpää suojaamalla papilloomaviruksilta eli HPV:lta. Virukset aiheuttavat yleisimmin kohdunkaulan syöpää, mutta ne aiheuttavat myös muita syöpiä sekä tytöillä että pojilla.

Tyttöjen HPV-rokote otettiin rokoteohjelmaan syksyllä 2013. Nyt hiukan yli 70 prosenttia tytöistä rokotetaan.

Kun tyttöjen rokottamisesta päätettiin, poikia ei otettu rokoteohjelmaan, koska rokotteen hyötyä pojille ei todettu kustannuksia vastaavaksi.

”Sen jälkeen on löydetty enemmän syöpiä, joita HPV aiheuttaa. Myös suun ja nielun syövät ovat lisääntyneet ja tieto HPV:n syyosuudesta niissä on lisääntynyt”, kertoo ylilääkäri Tuija Leino THL:sta.

”Nyt kun tyttöjen rokotekattavuutta tuntuu olevan vaikea saada ylemmäksi, poikien rokottaminen tulee houkuttelevammaksi. Poikia rokottamalla saataisiin myös osa tyttöjen tautitaakasta pois.”

THL:ssa on laskettu, että jos tytöistä 80 prosenttia ja pojista 40 prosenttia rokotetaan, se vastaa tytöillä 90 prosentin rokotekattavuutta.

HPV-rokote annetaan kuudesluokkalaisille tytöille. Tänä syksynä rokotevuoroon tulevat tytöt saavat vain kaksi rokoteannosta aiemman kolmen sijaan. Kaksi rokoteannosta riittää tuottamaan riittävän suojan, kun rokotteet annetaan jo 12-vuotiaana.

”Kun tytöiltä saatiin yksi annos pois, siinä säätyy myös rahaa. Nyt poikien ohjelma ei ole enää niin kallis. Rokotteen hintakin on tullut alas”, Leino sanoo.

Monissa maissa on saatu merkittäviä tuloksia HPV-rokotteella. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan esimerkiksi Australiassa infektiot on saatu vähenemään 90 prosentilla rokotusohjelman käynnistyttyä kymmenen vuotta sitten, jolloin HPV-rokote tuli markkinoille.

”Australia on ensimmäisiä maita, joissa viruskierto on näin selvästi pystytty raportoimaan. Siellä poikiakin on rokotettu jo vuosia. Seuraavan kymmenen vuoden aikana se näkyy jo syöpätilastoissakin”, Leino sanoo.

”Kun ikäluokasta rokotetaan tytöt ja pojat, nuorissa ikäluokissa viruksen kierto pysähtyy hyvin. Silloin virus häviää myös homomiesten keskuudesta, sillä HPV on myös heidän ongelmansa.”

Myös Britanniassa ja Tanskassa on julkaistu tutkimuksia kohdunkaulan syövän esiasteiden vähentymisestä HPV-rokotteiden myötä.

Tanskassa tosin rokotekattavuus romahti viime vuonna, jolloin siellä epäiltiin rokotteen liittyvän väsymystä ja huimausta aiheuttavaan POTS-oireyhtymään. Euroopan lääkevirasto (EMA) tutki asiaa, mutta se ei löytänyt näyttöä rokotteen ja oireyhtymän yhteydestä.

Suomessa THL tekee syksyllä alustavia selvityksiä poikien rokottamisesta. Leinon mukaan rokottamalla vain tytöt virusta ei pystytä hävittämään.

”Virus jää kiertämään, koska pojat levittävät sitä ja virus löytää porukasta rokottamattomat tytöt. Myös homomiehet levittävät virusta keskuudessaan”, Leino sanoo.

”Nyt rokotustaakka jää täysin tytöille, vaikka siitä molemmat sukupuolet hyötyvät. Viruksista ei tulla pääsemään eroon näillä rokotuskattavuuksilla ja ilman poikia.”