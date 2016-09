Hyviä uutisia Suomenlahdelta: itäisten osien vesi on kirkastunut

Itäisen Suomenlahden vesi on kirkastunut, kun sen ulkoinen ravinnekuormitus on keventynyt, tiedottaa Suomen ympäristökeskus (Syke). Kuormitus on vähentynyt erityisesti siksi, että Venäjä on vähentänyt päästöjään.

Syke on julkaissut koosteen yli sadan suomalaisen, venäläisen ja virolaisen tutkimuksista, jotka kertovat Suomenlahden tilasta.

Levämäärät ovat vähentyneet voimakkaasti tällä vuosituhannella niin itäisellä kuin läntisellä Suomenlahdella.

Länsiosiin Itämeren pääaltaalta tulee kuitenkin virtauksia, jotka tuovat vähähappista, voimakkaasti suolaista ja runsasravinteista vettä. Niinpä virtaukset jarruttavat läntisen Suomenlahden toipumista.

”Suomenlahden tilan paraneminen edellyttääkin toimia koko pääaltaan alueella”, Syke huomauttaa tiedotteessaan.

Rehevöitymisen torjumisessa on saatu menestystä, mutta roskaantuminen huolestuttaa tutkijoita yhä enemmän.

Arviolta 90 prosenttia Suomenlahden rantoja roskaavasta roinasta on muovia, erityisesti mikromuovit huolestuttavat tutkijoita.