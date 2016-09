Yksityinen päiväkoti suljettiin Tampereella – ”16 työntekijästä vain neljä päteviä”

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt sulkea yksityisen päiväkodin Tampereella. Avin mukaan English International School of Tampereen henkilöstön kelpoisuudessa ja toiminnassa on ollut toistuvasti puutteita.

Avi teki päätöksen päiväkodin sulkemisesta tiistaina tehdyn tarkastuksen jälkeen.

Nyt suljettu päiväkoti sijaitsee Tampellan alueella. Sulkemisen takia 60 tamperelaislasta sijoitetaan maanantaista alkaenTampeeen keskustan muihin päiväkoteihin.

Lisäksi noin kymmenelle Tampereen ulkopuolella asuvalle lapselle on etsitty uudet hoitopaikat.

”Kun lopetuspäätös tuli tiistaina, saimme varsin nopeasti järjestyttyä tampereaislapsille hoitopaikat ja rekrytoitua työntekijöitä”, kertoo Tampereen kaupungin tilaajapäällikkö Maria Päivänen.

”Tämä on väliaikainen ratkaisu. Näin perheillä on mahdollisuus miettiä, mihin he lapsensa haluavat hoitoon tulevaisuudessa.”

Päiväsen mukaan Tampereen kaupunki on useasti joutunut huomauttamaan nyt suljettua päiväkotia pätevien työntekijöiden puutteesta.

”Vaikka kyse on yksityisestä päiväkodista, meillä on valvontavelvollisuus. Nyt vain neljällä päiväkodin 16 työntekijästä oli pätevyys.”