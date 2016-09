Viikonlopun sää on sateinen – sunnuntaina saattaa jopa ukkostaa

Pääkaupunkiseudulla on aamulla pääosin poutaa, mutta myös pienet sadekuurot ovat mahdollisia. Sateet runsastuvat illalla. Päivälämpötila on 15-17 astetta.

Maan lounaisosassa voi tulla aamulla jokunen sadekuuro, mutta muuten on poutaa ja selkeää. Päivällä maan länsiosaan leviää sateita. Lämpötila on 15 asteen paikkeilla. Idässä on selkeämpää ja lämpimämpää.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Lappiin liikkuu pilvialue koillisesta ja jokunen tippa vettäkin voi tulla. Päivälämpötila on 7-16 astetta.

Sunnuntaina sadekuuroja tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa.