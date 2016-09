Suomussalmella etsitään tänään mestarimarjastajaa

Fakta Marjamestaruudesta kisataan 19. kertaa Marjastuksen MM-kisat järjestetään lauantaina Suomussalmella 19. kerran. Kilpailussa on kolmehenkisiä joukkuesarjoja ja henkilökohtaisia sarjoja. Lapsille ja nuorille on omat joukkuesarjansa. Käsinpoimintasarjassa ei hyväksytä apuvälineitä. Joukkuesarjassa sallitaan varreton poimuri ja yksilösarjoissa haravapoimuri. Poimittava marja on puolukka. Niitä poimitaan rajatulta alueelta tunnin ajan.

Tänään lauantaina muottikirvesmies Markku Kinnunen marssii tositoimissa kainuulaiseen metsään sangon ja poimurin kanssa. Suomussalmella pidetään marjastuksen MM-kisat, jonka joukkuesarjaan Kinnunen osallistuu.

Suomussalmen Ahvelan kylällä asuva Kinnunen on ollut viime viikkoina paljon metsässä. Marjamaastot löytyvät kodin vierestä.

”Kilometrin säteeltä saa kyllä kotimarjat”, hän kertoo.

”Vielä maanantaina kävin poimimassa mustikkaa. Sillä on nyt kokoa ja makua. Puolukkaakin näyttää olevan. Sitäkin on isoissa ryppäissä ja isokokoista. Kosteutta on riittänyt.”

Metsät ja marjat ovat kuuluneet Kinnusen elämään aina. Pienenä poikana ensimmäiset marjat piti poimia heti niiden kypsyttyä.

”Kun vähänkään tuli väriä mustikkaan, piti lähteä poimimaan marjoja. Ne survottiin, laitettiin vähän ruisjauhoa ja sokeria. Sillä tavalla ne ensimmäiset marjat syötiin. Me sanottiin sitä töhköriksi.”

Nykyäänkin Kinnusen perhe syö marjoja lähes päivittäin. Suosikkimarja on mustikka, jota perheen isä on kerännyt tänä syksynä 60 litraa. Vuosittain pakastimeen kertyy myös pari sankoa hillaa, pari sankoa puolukkaa ja jonkun verran karpaloa.

Nykyään perhe syö marjoja yhä enemmän sellaisenaan.

”Niitä ei enää käytetä niinkään kiisseleinä, vaan enemmän raakana vaikka rahkan kanssa, että enemmän saisi vitamiineja. Esimerkiksi mustikoita, rahkaa, mysliä ja vähän sokeria.”

Kotimarjansa Kinnunen poimii käsin, ilman poimuria, sillä se säästää aikaa marjojen siivoamisvaiheessa.

MM-kisoihin Kinnunen kuitenkin lähtee ruotsalaisen pitkäpiikkisen ja kangaspussilla varustetun poimurin kanssa. Se on tehokas väline.

Marjastus on Kinnuselle rentouttava harrastus, mutta kisoissa mies puristaa itsestään kaikki tehot irti. Hän on ollut työpaikkansa Ämmän Betonin kolmihenkisessä joukkueessa 11 kertaa ja niistä seitsemältä kerralta on mestaruus. Palkintosijoille joukkue on yltänyt lähes aina.

Parhaimmillaan kolmikko on kerännyt tunnissa kymmenen sangollista eli 35 kiloa marjoja.

”Olemme ottaneet sen puolitosissaan. Lenkkikengät on jalassa, vaikka mummot ihmettelee. Kyllä se vesi tulee pois sieltä, minne se on mennytkin”, Kinnunen sanoo nauraen.

”On se melko rankkaa, kun vauhdilla mennään. Sitä on oikeastaan selän varassa koukussa koko ajan. Reidet ovat aika tiukilla. Tunnin jälkeen tietää jotain tehneensä.”