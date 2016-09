Suomalaisnuorilla on paljon seksiin liittyviä harhakäsityksiä – osaatko tunnistaa myytit?

Voiko hiv tarttua suutelemalla tai kädestä pitämällä? Entä voiko ensimmäisellä kerralla tulla raskaaksi? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat suurimmalle osalle ihmisistä itsestään selviä. Seksuaalikasvattajat kuitenkin kohtaavat edelleen tämäntapaisten huolenaiheiden esittäjiä.

”Tuollainenkin klassikkokysymys on otettava vakavasti, sillä epätietoisen nuoren eteen on tullut tilanne, jonka takia hän haluaa varmistuksen asiasta, korostaa Sexpo-säätiön seksuaalikasvattaja ja seksuaaliterapeutti Patricia Thesleff.

Tänään sunnuntaina vietetään Maailman seksuaaliterveyspäivää. Päivän teemana on seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvien myyttien purkaminen. Thesleff kertoo, että seksuaalikasvatus onkin usein virheellisten tietojen tai myyttien oikaisemista. Oikeanlaisella, tutkitulla tiedolla on myös psyykkistä hyvinvointia tukeva vaikutus.

”Tiedon kautta vähennemme tuskaa, se on seksuaalikasvatuksessa a ja o. Usein myös kuvitellaan, että seksuaalikasvatus on vain lapsille ja nuorille, mutta se koskee aikuisia ja vanhuksiakin, ihan joka ikistä.”

Tiedon tarve seksuaalisuudesta on suuri. Sexpo-säätiön nettineuvontaan tulee yli sata kysymystä viikossa. Suurin osa, eli 60 prosenttia kysyjistä on alle 20-vuotiaita.

Thesleff korostaa, että seksuaalikasvatuksessa aina pitäisi olla askeleen edellä. Niin vanhemmilla kuin opettajilla on usein ajatus, että seksistä puhutaan lapsen kanssa vasta kuin lapsi on valmis siihen. Sitä ennen annetaan lapsen olla lapsi.

Tutkimusten mukaan tämä on huono tapa. Maailman Terveysjärjestö (WHO) on laatinut maailmanlaajuisen ohjeistuksen kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuksesta. Sen mukaan seksuaalikasvatusta tulee tarjota kaikissa elämänvaiheissa, ikätasoon sopivalla tavalla.

”Mitä enemmän asiallista tietoa lapsilla on, sitä järkevämpiä päätöksiä he tekevät. He osaavat pitää kiinni rajoistaan ja lykkäävät yleensä ensimmäistä kertaansa. Tieto ei siis tarkoita sitä, että nuori muuttuisi yhtäkkiä seksuaalisesti aktiiviseksi vaan päinvastoin”, Thesleff sanoo.

Ennakoinnin avulla lapsi ehtii sisäistää asian hyvissä ajoin. Jos nuorelle puhuu murrosiästä kun se on päällä, se tuntuu hirveän henkilökohtaiselta.

”Esimerkiksi kondomikeskustelun paikka ei ole perjantai-illalla, kun tytär on jäämässä poikaystävänsä kanssa kotiin kahdestaan. Kortsukeskustelu on pidettävä paljon aiemmin”, Thesleff painottaa.

Monelle vanhemmalle seksuaalisuudesta puhuminen on vaikeaa. Thesleff kertoo kohtaavansa edelleen nuoria tyttöjä, jotka eivät ole kertoneet vanhemmilleen kuukautisten alkamisesta, nolotuksen takia.

Vanhemmille vinkki: seksistä puhumista helpottaa, jos siitä puhuu ilmiönä. Seksistä ei tarvitse puhua puhumalla omakohtaisista kokemuksista.

”Jätä omat kokemukset pois. Tähän sopii vertaus jauhelihakastikkeen tekemisestä. Älä kerro omasta suosikkikastikkeestasi vaan kerro, miten peruskastiketta tehdään”, Thesleff neuvoo.

Moni nuori etsii nykyään tietoa verkosta. Sieltä löytyy toki paljon hyvää tietoa ja apua. Esimerkiksi Sexpon sivuilla on koottu satoja erilaisia kysymyksiä vastauksineen.

Toisaalta verkosta löytyvä porno herättää hämmennystä nuorissa. Tässäkin ohjenuorana on ennakointi. Lapsen on hyvä tietää, että verkosta voi löytyä kuvia ja videoita alastomista ihmisistä, ja jos sellaiseen törmää, siitä voi tulla kertomaan vanhemmalle.

”Lapset voivat jäädä tosi yksin, jos heillä ei ole ketään, jolle asiasta voi puhua. ”

Mitä lapselle voi sitten kertoa pornosta?

Pitää korostaa, että porno on aikuisille suunnattua aikuisten fantasiaa.

”Sanon usein, että porno on vähän kuin James Bond tai mikä tahansa toimintaelokuva. Pornossa tehdään kaikenlaisia juttuja, joita ei tehdä todellisuudessa. Tämän kuuleminen on lapsille ja nuorille helpottavaa. Monelle pornoa nähneelle on tullut tunne, että yök, minä en voi ikinä tehdä tuota.”

Eikä tarvitsekaan, sillä seksi on semmoinen asia, jossa joka ikinen päättää itse.

”Ikinä tarvitse tehdä mitään, mikä tuntuu ikävältä tai ahdistavalta. Jos joskus myöhemmin muuttaa mielensä, se on ok.”

Yleinen pornoon liittyvä huolenaihe on anaaliseksi. Pornossa se on usein osa normaalia settiä, joten nuoret luulevat, että se kuuluu myös perusyhdyntään.

”Me kerromme nuorille, että sitä ei todellakaan tarvitse tehdä. Tosi usein myös pojat huokaisevat helpotuksesta sen kuullessaan. ”

Jokaisella nuorella, ja vanhemmallakin on mielessään yksi kysymys, joka on kaikkien kysymysten taustalla.

Olenko minä normaali?

Ihmisillä on ajatus, että seksin pitäisi olla tietynlaista, tai että sukuelimien tietyn näköisiä tai tietyn kokoisia.

”Kukaan ei halua olla epänormaali, kaikki haluavat olla ok. Emme käytä sanaa normaali, sillä ihmisten preferenssejä on valtavasti, osa yleisempiä ja tavallisempia, osa harvinaisempia”, sanoo Thesleff.

Hän korostaa, että Suomessa ollaan paljon pidemmällä seksimyyttien murtamisessa kuin useissa muissa maissa.

”Paljon on vielä purkamatta, mutta minulla on runsaasti luottoa lapsiimme ja nuoriimme. He osaavat muuttaa tilannetta vielä parempaan”, Thesleff sanoo.

Alla olevalla nuorille tarkoitetulla Sexpon testillä voi selvittää omat tiedot seksuaaliasioista.