Tampereen ratikan hinta nousi – kaupunki kannattaa yhä jättihanketta

Fakta Vuoroväli 7,5 minuuttia Ratikan nopeus olisi enimmillään 70 kilometriä tunnissa, ja vuoroväli arkisin 7,5 minuuttia. Vaunuun mahtuisi 240 matkustajaa. Varikko tulisi Hervantaan.

Tampere

Tampereelle suunniteltu ratikka on saanut lopullisen kustannusarvion, joka on nyt 283 miljoonaa euroa. Hinta on noussut, sillä aiempi arvio kokonaiskustannuksista oli 250 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupunki esitteli uusia lukuja ja viilattuja suunnitelmia kaupunkiratikasta maanantaina.

Nyt annettu summa sekä hankkeen perustelut ovat se lähtökohta, jolla valtuusto joko hylkää tai päättää rakentaa ratikan. Raitiovaunu olisi yksi Tampereen lähivuosien isoimmista hankkeista.

Kaupunginvaltuusto päättää asiasta lokakuun 24. päivä. Tähän asti valtuutettujen ratikkakanta on ollut melko vahvasti mutta ei kuitenkaan ylivoimaisesti rakentamisen puolella.

Jos raitiovaunuyhteys rakennetaan, kyse on valtavasta hankkeesta, joka muuttaisi kaupunkikuvaa kovalla kädellä. Työmaat näkyisivät ja haittaisivat liikennettä vuosikausia. Ensimmäisen osan, eli keskustan ja Hervannan välinen liikenne avautuisi vuonna 2021 ja toisen osan eli keskustan ja Lielahden vuonna 2024.

Maanantain tilaisuudessa kaupunki pahoitteli kustannusten nousua, mutta arvioi samalla, että myös hyödyt ovat aiemmin arvioitua suuremmat. Tampere on laskenut, että ratikka on yhteiskuntataloudellisesti kannattava hanke, jossa kaupunki saa sijoituksensa takaisin.

”Kustannusten nousu on paljon, sitä ei kannata kierrellä, mutta myös hyödyt ovat suuremmat kuin ennakoitiin”, sanoi pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

”Se on yhä kannattava investointi. Jokainen euro tuottaa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana pari euroa kaupungin kassaan.”

Kustannusten nousu johtuu useasta syystä, muun muassa suunnitelmien muutoksista, pidemmistä vaunuista ja ennakoitua isommista johtosiirroista maan alla.

Maanantaina kaupunki esitteli myös ratikan hyötyjä: lipputulot lisääntyvät, kaupungin omistaman maan arvo nousee, maankäyttö tehostuu ja verotulot kasvavat. Hyödyt löydettiin, kun kaupunki vertaili ratikkavaihtoehtoa siihen, että joukkoliikenne hoidettaisiin tulevaisuudessa sähköbusseilla.

Ja hyötylista jatkuu: raitiovaunu on bussia täsmällisempi, helppokäyttöisempi esimerkiksi vanhuksille ja lastenvaunuille, turvallisempi. Se myös parantaisi ilmanlaatua varsinkin keskustassa, koska päästöt ovat pienemmät kuin bussivaihtoehdossa. Lisäksi raitiovaunu tekisi Tampereesta eurooppalaisen raideliikennekaupungin ja nostaisi näin imagoa ja vetovoimaa, Tampere listaa.

Reitin linjauksia lännessä Lielahdessa ei ole vielä lopullisesti päätetty. Kaupunki kaavailee sinne uutta Hiedanlahden kaupunginosaa, josta saattaa tulla Hervannan kokoinen uusi alue. On useita vaihtoehtoja, joista valita, kun muut suunnitelmat ovat selkiytyneet.