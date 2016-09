Valtaosa Auer-urkinnasta syytetyistä helsinkiläispoliiseista kiistää syyllisyytensä – ”Sanoin kundeille, että mistä lyödään vetoa, että juttu on salattu”

Helsingin käräjäoikeudessa päästiin maanantaina käsittelemään syytenippua, jossa Helsingin poliisilaitoksen poliiseja syytetään Anneli Auerin tietojen urkinnasta. Syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta sai yhteensä 12 poliisia.

Samanlaisia syytteitä on ollut vireillä eri puolilla Suomea yhteensä 55. Urkinta osui yleensä syksyyn 2011, jolloin Aueriin kohdistuneet rikosepäilyt laajenivat koskemaan seksuaalirikosjuttuja. Sittemmin Auer tuomittiin seksuaalirikoksista, mutta murhasyyte häntä vastaan on lainvoimaisella päätöksellä hylätty.

Tähän mennessä vajaa puolet poliiseja ja muita poliisilaitosten virkamiehiä koskevista jutuista on ehditty käsitellä käräjäoikeudessa. Yhteensä 16 virkamiestä on tuomittu sakkoihin. Valtaosa heistä on saanut tuomion siitä, että he ovat itse urkkineet tietoja ilman virkatehtäviin liittyvää syytä. Rangaistuksena on ollut kymmenen päiväsakkoa.

Kymenlaakson käräjäoikeudessa oli hieman ankarampi linja, joten siellä tuomitut kaksi vanhempaa konstaapelia saivat 12 päiväsakkoa.

Neljä tuomion saanutta poliisia kiisti tehneensä Aueriin liittyviä hakuja itse. Heidän mukaansa joku toinen ihminen on heidän tunnuksillaan päässyt tekemään asiattoman kyselyn tietojärjestelmiin.

Yksi heistä tuomittiin 10 päiväsakkoon, kaksi muuta viiteen päiväsakkoon. Neljännen katsottiin syyllistyneen virkasalaisuuden rikkomiseen, sillä hän myönsi luovuttaneensa käyttäjätunnuksen ja salasanan muiden ihmisten käyttöön. Hän ei kuitenkaan saanut rangaistusta.

Myös Helsingin käräjäoikeudessa kuultiin maanantaina vaihtelevia selityksiä epäselviin hakuihin. Osa kiisti, osa arveli jonkun toisen luikkineen koneelle tekemään haun ja osa kertoi olleensa tietämätön siitä, että kyseessä voisi olla rikos.

”En muista hakeneeni tietoja, mutta työtehtäviini kuului järjestelmien tsekkailu”, kertoi yksi.

”En ole kyselyjä tehnyt, vaan kone on varmaan jäänyt auki. Käyttäjätunnus on helppo selvittää, ja salasanan joku on varmaan urkkinut seisomalla takana”, arveli toinen.

”Sanoin kundeille, että mistä lyödään vetoa, että juttu on salattu. En voinut kuvitellakaan syyllistyväni rikokseen, kun olen hakenut juttua, joka on 99 prosentin varmuudella salattu. En ole aiheuttanut yhtään mitään haittaa tai vahinkoa kenellekään”, selosti kolmas.

Salaamisen vuoksi uteliaat eivät päässeet tutkimaan Aueriin liittyviä tietoja, vaan teot jäivät yrityksiksi. Auerilla itsellään ei ole ollut vaatimuksia asiassa.

Helsingin käräjäoikeus antaa jutuissa päätöksensä myöhemmin. Loputkin käräjäoikeudet saavat Aueriin liittyvät urkintajutut käsiteltyä syyskuun aikana.

Urkinta paljastui Nelosen uutisten tekemästä selvityksestä vuonna 2012. Anneli Auer oli yksi testiin lupautuneista julkisuuden henkilöistä, joihin kohdistuvaa virkamiesten uteliaisuutta selvitettiin. Poliisit olivat urkkineet erityisen paljon Anneli Auerin tietoja.