Kun Anneli Aueriin kohdistunutta tietourkintaa alettiin käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina kello yhdeksän, salissa olisi pitänyt olla kymmenen helsinkiläispoliisia. Heitä oli paikalla kuusi.

Yksi porhalsi paikalle kolme varttia myöhässä ja ilmoitti, että hänellä oli ollut ”logistiikkaongelmia”.

Vähän kymmenen jälkeen salin ovi kävi jälleen ja sisään hiippaili toinen myöhästyjä. Hän kertoi istuneensa väärän salin edustalla yli tunnin ennen kuin hoksasi ruveta selvittämään ympärillään vallinnutta hiljaisuutta.

Kolmas myöhästyjä ilmaantui paikalle lounastauon aikana. Hän oli ollut etukäteen yhteydessä puheenjohtajaan ja kertonut viettävänsä eläkepäiviään Joensuun liepeillä. Matka Helsinkiin oli kovin pitkä ja kalliiksikin se tulisi, joten käräjämatka ei nyt oikein natsannut. Tuomari määräsi miehen hyppäämään junaan ja hoitamaan itsensä oikeustalolle.

Neljäs poissaolija, hänkin eläkkeelle siirtynyt, oli niin tarkkaan kateissa, ettei hänelle ollut edes pystytty toimittamaan haastetta. Hänet on etsintäkuulutettu.

Ei siis oikein hyvältä näyttänyt. Rosvojenkin kanssa on näköjään vähemmän säätöä kuin poliisien. Sitten tapahtui vielä pahempaa. Poliisit alkoivat selittää.

”Koska jouduin usein poistumaan työtilasta, jätin koneen ja käytössä olevat rekisterit päälle nopeuttaakseni työntekoa, koska pidin hankalana kirjautua koneelle ja rekistereihin aina uudelleen. Koska työtilaan pääsi ainoastaan poliisilaitoksen henkilökuntaa, en ole edes mieltänyt rekistereiden väärinkäytön mahdollisuutta.” Auer-urkinnasta syytetty helsinkiläispoliisi.

Kaikki poliisit olivat syytteessä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän mukaan heidän tunnuksillaan urkittiin Anneli Aueriin liittyviä tietoja.

Samanlaisia juttuja on eri puolilla Suomea vireillä yhteensä 55. Syytteessä on poliiseja ja muuta poliisilaitoksen henkilökuntaa. Vajaa puolet jutuista on jo ehditty käsitellä tuomioon saakka, joten jonkinlainen kokonaiskuva poliisin toiminnasta tältä osin on alkanut piirtyä. Eikä sekään näytä hyvältä.

Selitykset voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

1. Tuntematon mies -selitys

Poliisilaitoksilla näyttää pyörivän melkoinen määrä hiippareita, jotka vain odottavat sopivaa tilaisuutta luikkiakseen kollegan koneelle tekemään asiattomia tietohakuja.

”En ole kyselyjä tehnyt, vaan kone on varmaan jäänyt auki. Käyttäjätunnus on helppo selvittää, ja salasanan joku on varmaan urkkinut seisomalla takana”, selosti yksi helsinkiläispoliisi maanantaina.

Peräti kahdeksan syytettyä – siis joka neljäs – on vierittänyt syyn Auer-kyselyistä tuntemattoman henkilön niskoille. Kyse näyttää siis olevan laajalle levinneestä pulmasta, joka riivaa useita poliisilaitoksia. Toivottavasti poliisipäälliköt puuttuvat tähän tiukalla otteella!

”Suuresta käyttäjätunnusten ja salasanojen määrästä johtuen olen kirjannut käyttäjätunnukset ja salasanat poliisimiehen kalenteriin, joka on välillä unohtunut käyttämäni tietokoneen viereen. On todennäköistä, että joku toinen on käyttäjätunnuksillani hakenut Anneli Aueria koskevia tietoja RikiTrip-järjestelmästä.” Auer-urkinnasta syytetty helsinkiläispoliisi.

2. Nimetön vihje/muu tarkistus -selitys

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsiteltiin juttua, jossa vanhempi konstaapeli oli kuulusteluissa myöntänyt urkinnan ja tunnustanut olleensa huolimaton.

Aikansa asiaa pohdittuaan konstaapelille oli kuitenkin välähtänyt mieleen, että hän oli saanut nimettömän vinkin, jossa Auerin nimi oli yhdistetty yli kymmenen vuotta vanhaan naisen katoamiseen. Tätä katoamista poliisi tutki tappona.

Vinkin saatuaan konstaapeli kertoi yrittäneensä katsoa Auerin tietoja. Hän ei kuitenkaan ollut tehnyt tietohausta tai vinkistä mitään merkintöjä, sillä vihje oli liian ympäripyöreä ja epämääräinen.

Oikeuden mukaan konstaapelin mieleen palautunut selitys urkinnalle ei ollut ”erityisen epätodennäköinen”, joten syyte hylättiin.

Malagassa poliisiyhdysmiehenä toiminut keskusrikospoliisin rikoskomisario puolestaan selosti lukeneensa lehdistä Auerin mahdollisesta muutosta Espanjaan. Tätä tietoa tarkistaessaan hän yritti katsoa Aueriin liittyviä tutkintatietoja. Hän ei siis ollut hakenut tietoja uteliaisuuttaan.

Oikeuden mukaan miehen kertomuksen uskottavuutta heikensi se, että Auerin mahdollisesta Espanjan-muutosta oli uutisoitu neljä kuukautta aiemmin. Lisäksi mies oli samalla kerralla tunnustanut tehneensä muita virkaansa liittymättömiä hakuja. Joka tapauksessa syyllisyydestä jäi oikeuden mielestä järkevä epäily, joten syyte hylättiin.

Syyttäjän mielestä mitään järkevää epäilyä ei ole. Hän on valittanut päätöksestä hovioikeuteen.

3. Because we can -selitys

Vauhdikkain selitys oli hyvinkääläisellä vanhemmalla konstaapelilla. Konstaapelin mukaan krp:n tutkija oli tahallaan sekoittanut hänet ja hänen vaimonsa Auer-tutkintaan, koska vaimolla oli parturiliike Porissa.

Konstaapeli kertoi krp:n tutkijan suorastaan vainonneen häntä ja vaimoa muun muassa ilmestymällä ilmoittamatta heidän kotiinsa. Lopulta heitä kuultiin Auer-jutussa todistajina.

Tämän takia konstaapeli yritti tutkia jutun tietoja tietojärjestelmästä. Hän siis arvioi, että koska hän teknisesti pystyi tekemään tietohaun, hän myös sai tehdä sen.

Oikeuden mukaan konstaapelin olisi pitänyt erikoisista olosuhteista huolimatta ymmärtää, ettei hän olisi saanut katsoa tietoja. Koska teko oli inhimillisesti katsoen ymmärrettävä, miehelle ei määrätty rangaistusta, vaikka hänen katsottiin syyllistyneen rikokseen.

”Viimeiset kaksi vuotta, Pasilan poliisiremontin aikaan, työskentelin avokonttorinomaisissa väistötiloissa, johon ei ulkopuolisilla ollut pääsyä. On mahdollista, että koneen lukitseminen joskus unohtui vessakäynnin tai kahvikupin noudon ajaksi.” Auer-urkinnasta syytetty helsinkiläispoliisi.

Syylliseksi epäillyllä on oikeus vaieta, valehdella ja johtaa harhaan niin paljon kuin mielikuvitus antaa myöten.

Rikoksesta tuomitseminen edellyttää täyttä näyttöä. Näytön on oltava niin vahva, ettei järkevälle ihmiselle jää epäilyä syyllisyydestä.

Jos syytetty pystyy esittämään vaihtoehtoisen tapahtumainkulun, syytettyä ei voida tuomita. Yleensä vaihtoehtoisilta tarinoilta edellytetään jonkinlaista uskottavuutta.

Poliisimiehillä näyttää edelleen olevan tuomareiden silmissä enemmän uskottavuutta kuin tavallisilla kansalaisilla. Kun syytettynä on poliisi, tuomareihin näyttävät uppoavan jopa melkoisen epätodennäköiset selitykset.

Vaikka syytetyllä on oikeus valehteluun, on kokonaan toinen asia, millaisen kuvan se ihmisestä antaa. Kuinka paljon luottamusta kansalaisissa herättää poliisi, joka omaa vastuutaan välttääkseen suoltaa tuomioistuimen edessä melkoista luovuutta osoittavia tarinoita?

Poliisi käyttää merkittävää valtaa yksittäisiä kansalaisia kohtaan. Laajat valtuudet edellyttävät hyvää harkintakykyä ja suoraselkäisyyttä jokaiselta yksittäiseltä poliisimieheltä.

Jotkut ovat tässäkin suhteessa parempia kuin toiset. Osa syytteeseen joutuneista myönsi teon. Mitäpä sitä selittelemään, kun on narahdettu käsi piparipurkissa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsiteltiin viisi Auer-urkintaa. Kaikki käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä, koska jokainen poliisi myönsi teon ilman satuiluja.

Näyttää vahvasti siltä, että Varsinais-Suomessa on maan rehellisemmät poliisit.

Vähän turhan uteliaat mutta rehdit.