Homoikoni Tom of Finlandista kertovaan musikaaliin haetaan lapsinäyttelijöitä – lapsiasiavaltuutettua pyydetty puuttumaan asiaan

Turun kaupunginteatteri hakee ensi tammikuussa ensi-iltansa saavaan Tom of Finland -musikaaliin lapsinäyttelijöitä. Tom of Finland eli Touko Laaksonen oli maailmankuulu, homoeroottisista piirroksistaan tunnettu kuvataiteilija.

Huolestuneet kansalaiset ovat nyt kysyneet, voiko lapsiasiavaltuutettu puuttua tilanteeseen.

”Ihmiset ovat huolissaan siitä, millä tavalla lapset ovat mukana tämän kaltaisessa esityksessä, ja onko siihen mahdollisuutta puuttua”, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kertoo.

Lapsiasiavaltuutettu on saanut useita yhteydenottoja kansalaisilta, jotka ovat huolissaan siitä, vaarantaako musikaali lasten kasvua ja kehitystä. Musikaali kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden viralliseen ohjelmaan.

Musikaali kertoo Touko Laaksosen (1920–1991) matkasta kuvataiteilija Tom of Finlandiksi, joka loi maailmanmaineen homoseksuaalisuutta käsittelevillä piirroksillaan. Näytelmässä ajatuksena on, että Tom of Finland ja hänen taiteensa ovat olleet suurimpia vaikuttajia homojen vapautumisessa ja aiempaa tasa-arvoisemman aseman saavuttamisessa maailmalla.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttilan mukaan hänen saamansa yhteydenotot kertovat aikuisten asenteista ja peloista moninaisuutta ja erilaisuutta – tässä tapauksessa seksuaalivähemmistöjä – kohtaan. Kyse on hänen mukaansa laajemmasta ilmiöstä, joka liittyy muihinkin vähemmistöryhmiin.

”On kuvaavaa ja surullista, että lapsinäyttelijöiden hakeminen seksuaalivähemmistöön liittyvää aihetta käsittelevään näytelmään herättää pelkoa siitä, että mihin ihminen voi tässä altistua”, Kurttila sanoo.

”Se kertoo niistä peloista ja huolista, joita aikuisilla on lapsen etua ajatellen. Ei tulla ajatelleeksi sitä, onko kyse todella lapsen hyvinvoinnista vai aikuisen pelosta, joka hänellä on herännyt erilaisuutta kohtaan.”

Turun kaupunginteatterin toimitusjohtajan Arto Valkaman mukaan teatteri on saanut samankaltaista palautetta kuin lapsiasiavaltuutettu sekä näytelmän aiheen julkaisun että lapsinäyttelijöiden rekrytoinnin aikaan.

Valkaman mielestä jo ennen esityksen valmistumista tullut palaute kertoo siitä, että homoseksuaalisuus on toisille edelleen ”vieras ja vaikea aihe kohdata”.

”Jos lapsinäyttelijöitä haetaan sotanäytelmään, se ei herätä samanlaisia tunteita ja aiheuta samanlaista palautetta. Kuitenkin ne sisältävät yhtä lailla lapsille sopimatonta materiaalia, kuten väkivaltaa.”

Tom of Finland -musikaalin katsomista suositellaan vain 16 vuotta täyttäneille. Musikaaliin haetut, laulavat ja liikkuvat 9–12-vuotiaat tyttö ja poika esittävät Toukoa ja tämän siskoa Kaijaa lapsina. Lapsuudessa ei ole mitään lapsille sopimatonta, Valkama huomauttaa.

Hän muistuttaa, että lasten työskentely on tiukasti säädeltyä, ja siihen kuuluu velvollisuus suojata heidät lapsille sopimattomalta sisällöltä ja väkivallalta.

”Se tarkoittaa, etteivät lapset ole mukana kohtauksissa, jotka eivät sovellu lapsille.”

Muutkin Tom of Finland -brändiä hyödyntäneet ovat kohdanneet kritiikkiä. Esimerkiksi Finlaysonin toimitusjohtaja kertoi Suomen Yrittäjät -lehdessä saaneensa Tom of Finland -tekstiilien vuoksi jopa tappouhkauksia.

”Kyse on kuitenkin lakanoista, joita kenenkään ei ole pakko ostaa, eikä tätäkään esitystä ole pakko katsoa. Myöskään lapsinäyttelijöitä ei pakoteta näytelmään, vaan heidän osallistumisensa perustuu vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön”, Valkama sanoo.

Helsingissä nousi Tom of Finlandiin liittyvä kohu vuosi sitten syksyllä, kun perussuomalaisten varavaltuutettu ehdotti Tom of Finland -aiheista patsasta keskustakirjaston yhteyteen Helsingin paraatipaikalle. Myöhemmin valtuusto hylkäsi aloitteen.

Reija Wäreen ohjaama musikaali saa ensi-iltansa ensi tammikuussa. Valkaman mukaan sen käsikirjoitus ei ole vielä valmis, mutta harjoitukset alkavat marraskuussa.