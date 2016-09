Opettaja kauhisteli älypuhelimien räpläämistä lapsiperheissä – näin niiden käyttöä voi vähentää

Fakta

1. Lapsi käyttää suuren osan ajastaan kännykän parissa ja on haluton tekemään mitään muuta. Olennaista on tietää mitä lapsi kännykällä tekee. Onko kännykkä yhteydenpidon väline vai pelikone. Lapsi saattaa sanoa menevänsä pihalle leikkimään kaverien kanssa, mutta pelaakin siellä kännykällä pelejä. Jos kännykkä (some, pelaaminen, nettisivustoilla surffailu) verottaa aikaa leikkimiseltä, kavereiden tapaamiselta, läksyjen tekemiseltä ja perheen kanssa olemiselta, kännykkä voi hallita elämää liikaa. Terve maalaisjärki auttaa arvioimaan, onko kännykän kanssa vietetty aika kohtuullista.

2. Jos vanhemmat itse viettävät paljon aikaa kännykän tai tietokoneen parissa, sillä vanhemmat antavat lapsilleen mallin.

3. Lapsi on ärtynyt ja levoton joutuessaan lopettamaan kännykällä pelaamisen tai vanhempi keskeyttää pelin. Jos lapsella ilmenee levottomuutta, unettomuutta, painajaisia tai keskittymisvaikeuksia.

MLL:n Vanhempainnetti ja Vanhempainpuhelin auttavat mediaan liittyvissä kysymyksissä: www.mll.fi/vanhempainnetti

Marie Rautava, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjelmajohtaja