Kansanedustajat erimielisiä ay-liikkeen vallasta: ”Ilman kolmikantaa meillä olisivat alkaneet isot lakot”

Eduskunta on huolissaan päätös- ja budjettivaltansa kapenemisesta sekä valumisesta maan hallitukselle ja työmarkkinajärjestöille.

Etenkin ammattiliittojen kasvanut rooli vaivaa poliitikkoja laajemminkin. Hallitus olisi halunnut tehdä työllisyyteen liittyviä uudistuksia jo viime viikon budjettiriihessä, mutta päätyi viemään ne yhteiseen työryhmään työmarkkinajärjestöjen kanssa. Uudistukset valmistellaan siis kolmikantaisesti eli hallituksen, työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestöjen kesken – jos uudistuksista ylipäätään tulee mitään.

Eduskunnan päätösvallan rapautumista tutkinut Helsingin yliopiston tutkijaryhmä suosittelee, että eduskunta teettäisi ”viipymättä” riippumattoman selvityksen siitä, mitä työmarkkinajärjestöjen toiminta merkitsee eduskunnan päätösvallan näkökulmasta.

HS kysyi syysistuntokauden alkajaisiksi eri ryhmien kansanedustajilta, ovatko poliitikot antaneet liikaa valtaa ammattiyhdistysliikkeelle:

Veera Ruoho, perussuomalaiset:

Markus Jokela / HS

”Siltä se vähän vaikuttaa. Kyllähän sen näkee, miten hankalaa on ollut saada tätä kilpailukykysopimukseksi, kikyksi, muuttunutta asiaa eteenpäin. Se ei ollutkaan niin nopea prosessi kuin alun perin pääministerilläkään oli mielessä. Vaatii poliittista tahtoa, että otetaan valtaa poliitikoille ja sitä kautta kansalle.”

Sofia Vikman, kokoomus:

Markus Jokela / HS

”Mielestäni on hyvä, jos Suomen nyt tarvitsemiin sopimusratkaisuihin päästään neuvottelupöydässä. Pitää kuitenkin muistaa, että viime kädessä valtiovalta Suomessa kuuluu eduskunnalle, ja eduskunnan on uskallettava sitä käyttää, jos tarve vaatii. Aina parempi, jos vain päästään sopimalla tarvittaviin tuloksiin.

Olen tehnyt pitkään töitä sen eteen, että vanhemmuudesta työnantajalle koituvia kustannuksia tasattaisiin. Toivoin sitä jo viime kaudella ratkaistavaksi työmarkkinaosapuolten kesken, mutta siellä pöydissä se ei ratkennut. Nyt hallitus otti asian omiin käsiinsä, ja tässä budjetissa kustannuksia tasataan. Tämä on esimerkki asiasta, joka olisi voitu hoitaa työmarkkinapöydissä.”

Anna-Maja Henriksson, Rkp:

Markus Jokela / HS

”Me olemme rakentaneet systeemin, jossa työmarkkinajärjestöillä on äärettömän paljon sanottavaa siihen, millaisia lakeja eduskunta säätää. Kolmikantatyöskentely on ollut Suomen valttikortti, tapa saada asioita järjestettyä ja myös tapa pitää yhteiskuntarauhaa yllä. Nyt täytyy miettiä, miten maailma muuttuu. Näkisin, että pitäisi ottaa askel kohti joustavampia työmarkkinoita.”

Lasse Hautala, keskusta:

Markus Jokela / HS

”Kyllä ehkä ovat antaneet liikaa valtaa työmarkkinajärjestöille. Nyt oli iltalypsykierros kiky-asiassakin, vaikka asioiden piti olla sovittuina. Tätä hieman ihmettelin. Ehkä aika hoitaa asian, se riippuu siitä, kuinka Suomi tästä saadaan nousuun.”

Antero Laukkanen, kristillisdemokraatit:

Markus Jokela / HS

”Kyllä ovat. Meillä on hallitus, jolla on vahva oma näkemys, miten asioita tulisi tehdä, mutta vielä niin voimakas työmarkkinapuoli, että hallitus on joutunut kohta puolitoista vuotta peruuttamaan omista tavoitteistaan. Se kertoo, että tilanne on vääristynyt.

Työmarkkina- ja etujärjestötoiminta pitäisi uudistaa kokonaan. Molemmin puolin pöytää pitäisi uudistua. Ainoa kärsijä on suomalainen työtön.”

Harry Wallin, Sdp:

Markus Jokela / HS

”Eivät ole. Kolmikanta on ollut hyvä järjestelmä. Sodan jälkeen Suomi on noussut Euroopan köyhimmästä valtiosta Euroopan rikkaimpien joukkoon, ja se on perustunut hyvään yhteistyöhön valtiovallan, ay-liikkeen ja työnantajien kesken. Tietenkin voi kysyä, onko maailma muuttunut ja yhteistyökuviot sen myötä. Uskon kuitenkin kolmikantaiseen valmisteluun. Uskon tähän kikyn jälkeen yhä enemmän. Meillä olisivat alkaneet kovat lakot syksyllä, mutta nyt yhteiskuntarauha on taattu.”

Emma Kari, vihreät:

Markus Jokela / HS

”Meillä on ollut pitkä perinne siinä, että asioita pyritään ratkaisemaan yhdessä ja yritetään saada isoista asioista mahdollisimman laaja sopu. Tämä on perinne, jota on hyvä kunnioittaa ja josta kannattaa pitää kiinni. Tässä talossa voisi tehdä paljon, jotta kansanedustajat voisivat vaikuttaa enemmän – meillä on parantamista esimerkiksi avoimuudessa.”

Hanna Sarkkinen, vasemmistoliitto:

Markus Jokela / HS

”Suomen vahvuus on se, että asioista neuvotellaan ja pyritään yhteisymmärryksessä rakentamaan asioita. Minusta on kaikkien etu, että työmarkkinoilla säilyy rauha. Tätä edistää se, että asioita hoidetaan kolmikantaisesti. Totta kai viimesijainen valta ja vastuu pitää aina olla lakia säätävillä ja kansan valitsemilla edustajilla.

Toisaalta on niin, että työmarkkinapöydissä eivät ole edustettuina esimerkiksi eläkeläiset, työttömät, nuoret eivätkä kehitysvammaiset. Pitää olla tarkkana, että sinne ei anneta valtaa, joka ei sinne kuulu. Esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa ei pidä liian pitkälle antaa sinne.”