Uusi vero voi tuoda myös veneille luovutusilmoituksen, joka on tuttu autokauppojen yhteydessä

Fakta Yli 50 hevosvoimaiset veneet verolle Viime viikolla hallitus päätti uudesta vene- ja moottoriajoneuvoverosta, jolla se kerää 50 miljoonaa euroa verotuloja. Veneveron yksityiskohdat ovat vielä auki. Todennäköisesti vero koskee yli 50 hevosvoiman moottoriveneitä. Myös vesiskootterit tulevat verolle. On mahdollista, että veroon säädetään veneen pituuskriteeri. Haasteena ovat manner-Suomen ja Ahvenanmaan erilaiset rekisteröintikäytännöt.

Venekaupoista voi jatkossa ehkä tehdä luovutusilmoituksen samaan tapaan kuin autokauppojen yhteydessä voi tehdä jo nyt.

Hallitusneuvos Merja Sandellin mukaan uudistus on parhaillaan mietinnässä valtiovarainministeriössä, jossa selvitellään uuden veneveron yksityiskohtia.

Hänen mukaansa selvitettävänä on myös venerekisterilain muutos, joka toisi luovutusilmoituksen myös veneille. Käytäntö olisi samanlainen kuin autoilla.

”Se on edellisen omistajan oikeusturvan kannalta hyvä asia. Se on yksi niitä asioita, joita tässä on mietitty. Valmistelu on vielä kesken”, Sandell sanoo.

Luovutusilmoituksen laajentamista myös veneisiin suunnitellaan, koska veneiden tullessa verollisiksi veroille täytyy löytyä oikea maksaja.

Luovutusilmoitus suojaa ajoneuvon myyjää. Nykyään auton tai veneen ostajalla on velvollisuus ilmoittaa uuden omistajan tiedot ajoneuvorekisteriin tai venerekisteriin.

Jos ostaja ei hoida velvollisuuttaan, autokaupoissa myyjä voi tehdä luovutusilmoituksen. Eli hän ilmoittaa rekisteriin, milloin ja kenelle hän on ajoneuvon myynyt.

”Autoissa tämä on ollut jo voimassa, koska autoihin liittyy isoja velvoitteita kuten veroja ja vakuutusmaksuja. Se on myyjän suojakeino päästä irti ajoneuvoon liittyvistä velvoitteista ja vastuista, jos ostaja ei huolehdi omistaan”, kertoo osastopäällikkö Toni Pallaspuro Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Trafi ylläpitää venerekisteriä, jota on kaavailtu veneveron pohjaksi. Rekisteriä on kritisoitu siksi, koska sitä ei ole tehty alunperin verotusta varten. Kritisoijien mukaan rekisteri ole ajan tasalla.

Venerekisteri perustuu veneen omistajien ilmoituksiin. Sinne pitää ilmoittaa yli 5,5-metriset tai yli 15 kilowatin eli 20 hevosvoiman moottorilla varustetut veneet. Poliisi voi sakottaa ilmoittamatta jättämisestä.

Pallaspuron mukaan mukaan ihmiset yleensä huolehtivat hyvin siitä, että omistajuuteen liittyvät kirjaamiset on tehty oikein viranomaisrekisteriin.

”Tietoja rekisteriin päivitetään jatkuvasti”, hän sanoo.

”Emmehän me pysty tilastoimaan sitä, jos joku on jättänyt veneensä jostain syystä ilmoittamatta. Jokainen kuitenkin pääsee näkemään rekisteristä veneensä tiedot. Jos ne eivät ole ajan tasalla, kyllä meille yleensä niistä tulee tieto.”

Ajoneuvorekisteriin tulee autoista paljon teknistä pohjatietoa suoraan autojen valmistajilta ja maahantuojilta. Pallaspuron mukaan venerekisteriinkin on suunniteltu samanlaista mahdollisuutta, jossa rekisteriin tulisi valmistajien ja maahantuojien tietoja.

Venerekisterissä on 185 000 moottorivenettä, 14 000 purjevenettä ja 4 500 muuta vesikulkuneuvoa kuten esimerkiksi vesiskootteria.

Pallaspuron mukaan rekisteriä käytetään jo nyt moniin tarpeisiin kuten vesialueiden käytön suunnitteluun, venekauppoihin, venevarkauksien selvittämiseen ja yleisen käytön valvontaan.

Sandellin mukaan venerekisteriä voidaan käyttää myös verotuksen pohjana, vaikkei sitä alunperin ole tehtykään verotusta varten.

”Kun verolippuja rupeaa lähtemään, varmasti tulee liikehdintää rekisterin suuntaan ja korjataan tietoja. Rekisteri siivoutuu varmaan sitä mukaan, kun verotus lähtee pyörimään”, hän sanoo.