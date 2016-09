"Jos on tullut kahdeksalta töihin, voi lähteä neljältä kotiin" – Aalto-yliopiston rehtori vastaa Pekka Mattilan kritiikkiin yliopistojen tehottomuudesta

Helsingin Aalto-yliopiston markkinoinnin ja johtamisen professori Pekka Mattila moitti tiistaina HS:n jutussa yliopistoja tehottomiksi.

Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka ei pitänyt Mattilan kommenteista.

Tuomas Marttila

"On loukkaavaa sanoa yliopistoja tehottomiksi, koska se viittaa siihen, että ihmisissä on jotain vikaa”, Lonka sanoo.

Hänen mukaansa yliopistojen ongelma eivät ole tehottomat ihmiset vaan se, että tietojärjestelmiä pitää uudistaa.

Mattila oli sitä mieltä, että leikkaukset kannattaa suunnata hallinnon työntekijöihin. Lonkan mukaan jo ennen yliopistojen miljoonaleikkauksia osa hallintoväestä kuormittui ja teki paljon ylitöitä.

Pekka Mattila on professorina Aalto-yliopistossa, jonka rehtori Tuula Teeri vastasi HS:n pyynnöstä Mattilan väitteisiin.

"En kokenut, että Mattilan kritiikki kohdistui erityisesti Aalto-yliopistoon", Teeri sanoo.

Teerin mukaan palvelu- ja tukitoimintojen tehostaminen on ollut Aalto-yliopistolle tärkeää yliopiston perustamisesta lähtien. Kaksi vuotta sitten hallinnosta irtisanottiin 170 työntekijää.

Pekka Mattila kertoi HS:n jutussa havainneensa, että Aalto-yliopiston hallintopuolen käytävät ovat maanantaina neljän aikaan olleet pääosin tyhjät.

"Jos on tullut kahdeksalta töihin, voi lähteä neljältä kotiin. Hallintohenkilökuntaa koskee sama työaikalainsäädäntö kuin muitakin", Teeri vastaa.

Hänen mukaansa Aallon hallintohenkilökunta on yhtä innostunutta ja motivoitunutta tekemään töitään kuin opetus- ja tutkimuspuolikin.

Teerin mukaan Mattilan työpaikalla Töölössä on tapahtunut suuri muutos, sillä kandiopiskelijat ovat siirtyneet pois rakennuksesta. Tämä on saattanut aiheuttaa tunteen, että rakennuksen käytävillä on kolkkoa.

Mattila sanoi HS:n jutussa, että puolet hänen täyttämistään kaavakkeista on turhia.

”On varmasti totta, että yliopistoissa on vielä professorin näkökulmasta turhaa hallinnollista kuormaa”, Teeri sanoo.

Teeri kertoo, että meneillään oleva Aallon digitalisaatio-ohjelma ratkoo juuri näitä ongelmia.

Ennen Aalto-yliopiston rehtorin työtä Teeri oli 15 vuotta professorina Tukholman teknillisessä yliopistossa. Hänen mukaansa byrokratia ei merkittävästi kasvanut sinä aikana.

Teeri myös muistuttaa, että yliopistojen toimintaan kuuluu sellaista lakisääteistä raportointia, johon yliopisto ei voi itse vaikuttaa.

Aalto-yliopisto irtisanoi tänä keväänä 188 henkilöä, josta opetus- ja tutkimushenkilöstöä oli 109, ja hallintohenkilöstöä 79. Teerin mukaan hallintopuolelta ei ollut enää varaa vähentää aiempien tehostamistoimien takia.

Yliopiston pitäisi säästää 136 miljoonaa seuraavan kahden vuoden aikana. Henkilökunnan vähentäminen kattaa säästöistä neljänneksen.

Teeri sanoo, että säästöt eivät vaikuta opetuksen laatuun. Iso osa säästöistä saadaan tiloista luopumalla.

Akateemisella puolella Mattilan kommentteja ei otettu suopeasti vastaan.