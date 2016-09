Ulkopoliittisen instituutin tutkijaryhmän toteuttama Venäjän muuttuvaa roolia Suomen lähialueilla koskeva selvityshanke on kannustanut vilkkaaseen keskusteluun. Keskustelu tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja johtopäätöksistä on tervetullut, sillä muun tutkimustiedon tavoin myös Venäjää koskeva tieto syntyy vuorovaikutuksesta ja dialogista toisiaan täydentävien tutkimuksellisten näkökulmien kesken.

Suomessa myös Venäjää täytyy voida tutkia yleisin tutkimuksellisin premissein. Tutkimukseen perustuvaa tietoa on voitava esitellä avoimesti ja siitä on kyettävä vetämään ne johtopäätökset, johon kulloinenkin tutkimus antaa aihetta. Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-hankkeen toteuttajat käyvät mielellään keskustelua tutkimuksen sisältöön liittyvistä yksityiskohdista kokonaisvaltaisen Venäjä-tietämyksen edistämiseksi. Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, Venäjä-tutkimushanke ei ollut valtioneuvoston tilaustutkimus, vaan sen rahoitus perustui kilpailtujen tutkimusvarojen hakuun kattoteeman ollessa ’Suomen kokonaisturvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä’.

Teija Tiilikainen

Ulkopoliittisen instituutin johtaja