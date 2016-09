Paula Risikko kävi hätävierailulla Maahanmuuttovirastossa – ”Korostin sitä, että laatukylki edellä täytyy mennä”

Sisäministeri Paula Risikko (kok) vieraili Maahanmuuttovirastossa eli Migrissä tänään torstaina.

Risikko kertoo, että hän halusi vierailulla osoittaa tukeaan kritiikin kohteeksi joutunutta virastoa kohtaan sekä selvittää työolosuhteita. Risikko sanoo antavansa Migrille täyden tukensa ja luottavansa sen työhön, vaikka kiire onkin kova.

”Tapaamani henkilöstö oli luottavainen, että tästä kyllä selvitään. Korostin sitä, että laatukylki edellä täytyy mennä. Määrällisiä tavoitteita pitää olla, mutta ne eivät missään nimessä saa mennä laadullisen puolen edelle.”

Maahanmuuttovirasto on joutunut viime päivinä kovan arvostelun kohteeksi.

HS kertoi sunnuntaina, että useat Migrin virkamiehet pitävät työtahtia niin kovana, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva saattaa vaarantua. Lisäksi virkamiehet kokevat, että heiltä toivotaan kielteisiä päätöksiä. Virkamiehet myös sanovat, että Migrin toukokuussa ilmoittamat maalinjaukset eivät perustu edes sen omiin maatietoraportteihin.

Risikon lisäksi myös sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kertoi tänään torstaina blogissaan antavansa virastolle täyden tukensa. Maahanmuuttoviraston ulkopuolelle oli kokoontunut aamupäivällä useita mielenosoittajia.

Lukijan kuva

Lukijan kuva

Lukijan kuva

Suomen turvapaikkalinja on kiristynyt tänä vuonna huomattavasti. Esimerkiksi irakilaisista 26 prosenttia on saanut suojelua, kertoi Suomen Kuvalehti keskiviikkona, kun Euroopassa luku on keskimäärin 64 prosenttia, Linja on kiristynyt kesän aikana, ja elokuussa enää 15 prosenttia irakilaisista sai suojelua Suomesta.

Risikko, joka oli juuri nousemassa koneeseen turvapaikkapolitiikkaa käsittelevään Pohjoismaiden ministerikokoukseen, ei halunnut kommentoida sitä, mistä näin suuri tilastoero johtuu. Ministeri ei myöskään halunnut kommentoida HS:lle Migrin maalinjauksien perusteita tai niitä koskevaa viestintää.

Risikko kertoi luottavansa, että yksilöllinen harkinta toteutuu, ja kehotti muuten olemaan yhteydessä Migriin.

Torstaiaamun vierailu keskittyi työolosuhteisiin, ja läsnä oli etäyhteyden kautta myös luottamusmies, Risikko sanoo. Hän kertoo kehottaneensa Migrin johtoa suhtautumaan vakavasti virkamiehiltä tulevaan signaaliin kiireestä, joka uhkaa päätösten laatua.

”Luottamusmies sanoi, ettei ihmisiä vaivanneista asioista ole tullut yhteydenottoja, mutta totta kai hän on valmis kuuntelemaan niitä herkällä korvalla.”

Poliittisesta paineesta tai painostuksesta ei henkilöstö puhunut, Risikko kertoo. Hänelle syntyi kuva ”avoimesta, inhimillisestä ja keskustelevasta organisaatiosta”.

Työympäristössä on kuitenkin kehitettävää. Jokaisen virkamiehen on Risikon mukaan saatava vähintään yksi tukihenkilö, jolle puhua, koska työ on luonteeltaan niin raskasta.

Lisäksi Risikko sanoo harkitsevansa, voisiko koulutusjärjestelmässä jotenkin huomioida tarpeen perehdyttää ihmisiä turvapaikkapäätöksentekoon.

Turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo oli ottanut vierailun aikana esille haasteen, ettei missään oppilaitoksessa tarjota syventäviä opintoja aiheesta.