Aamulehti: Tutkija väittelee tänään kahdesti tohtoriksi – aamulla tekniikasta, iltapäivällä fysiologiasta

Aamulehti kertoo erittäin poikkeuksellisesta akateemisesta suorituksesta. Tutkija Teemu Koivistoinen väittelee tänään perjantaina kahdesti.

Koivistoisen ensimmäinen väitöstilaisuus alkoi Tampereen teknillisellä yliopistolla kello 8.45. Hän puolustaa väitöskirjaansa Whole-body Electric Bioimpedance Measurement in the Evaluation of Vascular Function.

Väitöskirja kuuluu lääketieteellisen tekniikan oppiaineeseen.

Iltapäivällä kello 13.30 Koivistoinen väittelee toistamiseen. Tällä kertaa paikkana on Tampereen yliopiston Kaupin kampus, jossa hän väittelee sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vaikutuksista valtimoiden jäykkyyteen sekä hemodynaamisiin muuttujiin.

Tämä väitös kuuluu puolestaan kliinisen fysiologian alaan.

Koivistoisen ensimmäistä väitöskirjaa ohjannut, Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikennetekniikan professori Jari Hyttinen kertoo Aamulehdessä, että Koivistoisen kaksi väitöskirjaa ovat täysin itsenäisiä töitä.

”Niissä on erittäin vähän päällekkäisyyksiä. Ajoimme ne läpi Turnitin-ohjelmasta, jolla yleensä valvotaan plagiointia. Niissä on vähemmän päällekkäisyyttä kuin tämän alan väitöksissä yleensä”, Hyttinen sanoo Aamulehdessä.

Hyttinen ei ole kuullut, että kellään olisi aiemmin ollut kahta väitöstilaisuutta saman päivän aikana.