Perussuomalaisten Sampo Terho otti Juho Eerolan puhutteluun ronskin musiikkivideon takia

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoo ottaneensa kansanedustaja Juho Eerolan puhutteluun ronskin musiikkivideon takia.

Perussuomalaisten ryhmä nimitti tällä viikolla Eerolan hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan tilalle. Pari viikkoa sitten Eerolan bändi Suuri Tuntematon julkaisi Röyhkeä-nimisen kappaleen, jonka musiikkivideolla muun muassa esitetään huumeiden käyttöä. Videossa esiintyy puolialastomuutta, dildo ja viittauksia seksiin.

”Eerola ei esiinny tässä virkatehtävässään. Mutta olemme keskustelleet tästä ja meillä on yhteisymmärrys, että tämänkaltaiset videot kuuluvat menneisyyteen”, Terho sanoo HSTV:n Studio Kulmapöydässä.

Videon julkaisun yhteydessä Eerola puolusti videota Iltalehdelle. Nyt Eerolan ajattelu on muuttunut, sanoo Terho.

”Toimiessaan hallintovaliokunnan puheenjohtajana hän varmasti jakaa käsitykseni. Olemme keskustelleet, että hallintovaliokunnan puheenjohtajuus vaatii sitten toisenlaista käyttäytymistä, ottaen huomioon myös henkilökohtaiset harrastukset.”

Terhon mukaan oli ryhmältä luottamuksenosoitus Eerolan osaamista kohtaan, että hänet valittiin tehtävään myös videon julkaisun jälkeen.

”Selvästi ryhmä ei painota valinnoissaan audiovisuaalista taidekritiikkiä, vaan miettii pitkäaikaista osaamista tähän tehtävään.”

Video ei Terhon mukaan noussut valintaa koskevassa keskustelussa juuri esille. Muiden puolueiden eduskuntaryhmiltä ei ole tullut videosta palautetta, Terho sanoo.

Perussuomalaisten nykyinen europarlamentaarikko Jussi Halla-aho erosi vuonna 2012 hallintovaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä saatuaan korkeimmasta oikeudesta tuomion uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Muiden eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajat ilmoittivat tuolloin, ettei Halla-aho voi jatkaa tehtävässään.

Studio Kulmapöydässä keskusteltiin myös hallituksen työllisyystavoitteesta. Terhon mukaan työttömien kepittäminen saa nyt riittää. Perussuomalaiset eivät tulisi hyväksymään hallituksen esitystä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta, hän sanoo.

”Me emme sitä tue, se on yksiselitteinen asia. Mutta jos kolmikantainen työryhmä porrastamista esittää, niin tilanne voi olla toinen.”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus on siirtänyt työllisyyskeinojen miettimisen kolmikantaiseen työryhmään, jolta odotetaan tuloksia syyskuun aikana. Ansiosidonnaisen porrastaminen on erittäin vaikea asia ay-liikkeelle.

”Perussuomalaiset ei tule tukemaan mitään sellaista, joka olisi vastoin kolmikantaisen työryhmän tuloksia ja joka selvästi toimisi kilpailukykysopimuksen vaatimaa luottamusta vastaan”, Terho sanoo.

Hallituksen tavoite on 72 prosentin työllisyysaste, mikä tarkoittaa työllisyyden kasvua noin 120 000:lla. Tällä hetkellä siitä ollaan kaukana.

Keskustassa ja kokoomuksessa olisi suurempaa tahtoa kovempiin toimiin työllisyyden parantamiseksi kuin perussuomalaisissa. Terho kuitenkin puolustaa puolueensa linjaa ja uskoo, että kilpailukykysopimuksella, työttömyysturvan käyttämisellä ihmisten aktivointiin ja mahdollisilla uusilla ”pehmeillä” toimenpiteillä työllisyystavoite voidaan saavuttaa.

”Olemme kyllä sitoutuneet hallitusohjelmassa päätettyihin toimenpitesiin. Myös niihin, jotka ovat ikäviä, kuten ansiosidonnaisen leikkaukseen. Mutta kaikki sen ulkopuolelta sovittava vaatii yhteisymmärryksen, ja meillä on se ymmärrys, että kepittämisen aika on ohi. Nyt täytyy löytyä positiivisia kannustimia.”

Terho otti Studio Kulmapöydässä lyhyesti kantaa myös viime päivinä velloneeseen keskusteluun Maahanmuuttovirastosta eli Migristä. Terho kiisti, että Migriin olisi kohdistunut poliittista painetta turvapaikkapolitiikan kiristämiseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja sanoo miettivänsä uusia keinoja maahanmuuttopolitiikan tiukentamiseksi. Esille on noussut se, miten helposti Suomen kansalaisuuden saa.

”Tällä hetkellä esimerkiksi Tanskassa on huomattavasti tiukempi linja. Täytyy miettiä, mikä on Pohjoismainen käytäntö. On pohdittava, onko meillä tässä suhteessa vetotekijä.”