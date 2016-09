Viikonloppuna luvassa sateita ja poutaa

Lauantaina hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa.

Lauantaina aamulla ja aamupäivän aikana pääkaupunkiseudulla sataa paikoin.

Päivällä sää poutaantuu, muuttuu aurinkoisemmaksi ja lämpötila kohoaa noin 20 asteeseen.

Etelä-Suomessa lauantai alkaa monin paikoin pilvisenä ja sateisena. Päivällä sateet väistyvät itään ja lämpötila kohoaa aurinkoisilla paikoilla noin kahteenkymmeneen asteeseen.

Idässä on viileämpää ja voi vielä illansuussa sadella vähän.

Keski-Suomesta ulottuu lauantaina aamulla sateita Pohjois-Suomen eteläosaan saakka.

Päivällä Pohjois-Suomessa on poutaa, sateet vähenevät myös Keski-Suomessa.

Itä-Lapissa ja Koillismaalla on päivällä osin aurinkoista.

Sunnuntain vastaisena yönä sää on enimmäkseen poutaista koko maassa. Lounaassa ja Koillismaalla on selkeää, muualla maassa on pilvistä.

Sunnuntaina lounaasta virtaa Suomeen lämmintä ilmaa.

Sunnuntaina iltapäivällä etelässä on melko aurinkoista ja noin 20 astetta.

Idässä ja pohjoisessa ollaan lähellä viittätoista astetta ja sateen mahdollisuus kasvaa.

Keskisen Euroopan säätä hallitsee korkeapaine, josta ulottuu selänne Fennoskandiaan.

Atlantilla on laaja matalapaineen alue. Välimeren keskiosassa sää on epävakaista.