Särkänniemen delfinaario muuttuu nopeasti skeittipuistoksi – vaihtokuvat näyttävät muutoksen

Tampere

Särkänniemen delfinaario on erikoinen näky, kun delfiinit ja kaksi miljoonaa litraa vettä ovat nyt poissa. Vain pieni lätäkkö yhden altaan syvimmässä kohdassa kertoo paikan aiemmasta elämästä.

Myös katsomotuolit on jo viety pois ja altaat aidattu. Rakennustyömaatunnelman näkee, haistaa ja kuulee. Siniset pallot katon rajassa vielä muistuttavat delfiinien esityksistä.

On vaikea uskoa, että vain noin kaksi viikkoa sitten neljä nisäkästä vielä ui samoissa altaissa, joissa nyt on rakennustelineitä, kypäräpäisiä miehiä ja tikkaita. Delfiinien kalakeittiökin odottaa kuljetusta Kreikkaan.

Altaiden syvyys hämmästyttää. Yhden altaan seinämässä on nyt suora näkymä ikkunan kautta auditorioon, joka aiemmin oli yksi delfinaarion houkutin.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

Reijo Hietanen

Reijo Hietanen

”Kaksi miljoonaa litraa vettä meni vesijohtoverkkoon sovitusti vesilaitoksen kanssa. Oli tietyt nopeudet ja määrät, joita saatiin käyttää. Siinä meni muutama päivä, että tämä tuli tyhjennettyä”, sanoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

”Kaikki eläinten hoitamiseen välittömästi liittyvä tavara on jo lähetetty Attican eläintarhaan. Joitakin kalusteita ja tarvikkeita vielä puretaan ja pakataan konttiin Kreikkaan toimitettavaksi, koska meillä ei ole niille enää käyttöä”, hän sanoo.

”Nyt meidän tehtävämme on tehdä tilaa tulevalle Superparkille. Riisumista ja purkamista tämä nyt on.”

Vaihtokuvat kertovat, miten delfinaario on muuttunut. Juttu jatkuu kuvien alla.

Joskus ensi talvena entisessä delfinaariossa avautuu sisäaktiviteettipuisto Superpark, viides Suomessa. Sen kehitysjohtaja Taneli Sutinen ei halua vielä antaa tarkempaa aikataulua.

”Se on monimuotoinen rakennus, ja siinä on omat haasteensa, mutta se antaa myös upeat mahdollisuudet. Teemme sinne kahteen kerrokseen aktiviteettiä. Esimerkiksi altaan pohjat hyödynnetään, niihin tulee skeittaus- ja potkulautaratoja”, Sutinen sanoo.

Altaiden päälle tulee kannet, joten niiden päälle voidaan rakentaa vielä toinen kerros.

Aiemmin näytöksissä yleisö näki vain etualtaan, mutta nyt myös takana olevat altaat tulevat kaikkien käyttöön. Sutisen mukaan tarkoitus on saada tiloihin moneen erilaiseen urheilulajiin soveltuvia paikkoja.

”Katsomot ovat viistot, ja niihin tehdään eri tasoihin kiipeilyyn liittyviä ratkaisuja.”

Entä delfiinit? Ne ovat olleet nyt pari viikkoa Kreikassa. Puhelimeen Attican eläintarhan altaan reunalta vastaa kouluttaja Petri Myllylä.

Eläintarhan neljä vanhaa delfiiniä ja uudet tamperelaiset eläimet ovat olleet alkuviikosta lähtien samassa altaassa, ja sopeutuminen sekä yhteiselo on sujunut hyvin, hän kertoo.

Lauman johtajaksi on muodostunut ilmeisesti Veera Tampereelta, koko ryhmän vanhin.

”Vaikka laumassa usein kokeillaan, kuka on pomo, niin täällä on kyllä käsittämättömän hienosti mennyt. Välillä tulee takaa-ajoleikkejä, mutta sekin on enemmän leikkiä eikä sitä, että katsotaan oikeasti, kuka on kuka”, Myllylä sanoo.

Delfiinit pääsivät aiemmin tällä viikolla kokemaan mahdollisesti ensi kertaa elämässään vesisateen, ukkosen ja salamoinnin. Reaktiot huolettivat kouluttajia, mutta turhaan.

”Ne olivat siellä ihan tyynesti, suomalaisella tyyneydellä ottivat sen.”

Reijo Hietanen

"Kyllä meitä jännitti" – delfiinikouluttajat iloitsevat onnistuneesta siirrosta

Särkänniemen delfiinit totuttelevat uuteen elämäänsä Kreikassa. Kaikki alkaa pikkualtaasta. Toimittaja: Jukka Harju, kuvaaja: Fotis Plegas, leikkaus: Janne Elkki