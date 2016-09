Soini: Ruotsin armeija voisi joutua säästöjensä takia kovaan paikkaan kriisitilanteessa

Ulkoministeri Timo Soini (ps) sanoo, että kriisitilanteissa Ruotsin armeija voisi joutua kovaan paikkaan vuosien aikana tehtyjen puolustusmenosäästöjen takia.

”Sellaisia puutteita on, että kriisitilanteessa varmasti olisi kova paikka. Sen jälkeen kun Neuvostoliitto romahti, Suomi ei tehnyt niin kuin monet länsieurooppalaiset maat mukaan lukien Ruotsi teki, vaan me pidimme puolustusmenot yleisellä tasolla. Ruotsissa tehtiin toisenlainen ratkaisu, ja tämä on vuosien saatossa vaikuttanut siihen, että tämän tyyppistä vajausta on nähtävissä”, Soini sanoo.

”En lähde kuitenkaan mielelläni lahden yli ketään opettamaan missään asiassa, mutta se on selvä asia, sieltä asti se juontaa. Suomi ei tätä virhettä tehnyt. Me olemme koko ajan pitäneet huolta puolustuskyvystä ja yleisestä asevelvollisuudesta.”

Soini kommentoi HS:lle Ruotsissa perjantaina julkaistua puolustusselvitystä.

Suomen armeijan sodan ajan vahvuus on 230 000 henkilöä ja Ruotsin 50 000 henkilöä.

Helsingin Sanomien haastattelussa Ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen mukaan selvityksessä käy ilmi ajatusketju, joka menee näin: Ruotsin puolustus on huonolla tolalla, Ruotsi ei pysty puolustamaan itseään, kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan ja tällöin Nato nousee esille selkeästi uskottavimpana vaihtoehtona.

Selvityksen mukaan Suomi on vain yksi osatekijä, kun Ruotsi arvioi mahdollista jäsenyyttä puolustusliitto Natossa, ja että Suomelle Ruotsin Nato-ratkaisu on tärkeämpi kuin Ruotsille Suomen ratkaisu.

Suomessa huhtikuussa julkaisussa Nato-selvityksessä Ruotsin ja Suomen mahdolliset liittoutumispäätökset nivottiin Suomen kannalta katsottuna tiukasti toisiinsa.

”Se on selvää, että jos sellainen päätös [Nato-hakemus] tehdään, itsenäiset maat tekevät itsenäisiä päätöksiä. Silloin otetaan koko laaja turvallisuusympäristö huomioon. Meillä on hallitusohjelmassa hyvä kirjaus, jonka mukaan Suomi ei ole hakemassa Natoon, mutta sellainen mahdollisuus pidetään olemassa”, Soini sanoo.

”Tietenkin sillä on merkitystä, mitä lähiympäristössä tapahtuu. Jos Itämerellä tapahtuu jotain, se ei koske vain Suomea tai Ruotsia vaan molempia, mutta ei ole sellaista kohtalonyhteyttä, että olisimme toistemme ratkaisuista riippuvaisia.”

Soini pitää tervetulleena, jos Ruotsissa turvallisuuspoliittinen keskustelu laajenee perjantaina julkaiseman turvallisuusselvityksen avittamana.

Soini sanoo, että selvitys on selvästi yhden asiantuntijan selvitys eikä Ruotsin hallituksen linjaus. Selvityksen on laatinut suurlähettiläs Krister Bringéus. ”Mielenkiintoinen se toki on.”

Soini sanoo tutustuneensa siihen vasta pintapuolisesti. ”Päällimmäisenä on jäänyt mieleen, että selvityksessä noteerattiin Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö positiivisesti.”

Hän sanoo, että Ruotsin turvallisuuspoliittisella keskustelulla on merkitystä Suomelle ja sitä seurataan tarkasti. ”Meidän turvallisuusympäristö on sama ja perusratkaisut ovat samoja.”