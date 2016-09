Poliisi epäilee: Pohjanmaalla värvätty ihmisiä lehti-ilmoituksilla rahanpesuun

Poliisilla epäilee, että Pohjanmaalla ihmisiä on värvätty lehti-ilmoituksella rahanpesuun. Ilmoituksilla on haettu työntekijöitä osa-aikaiseen työsuhteeseen, jossa tehtävänä on ollut siirtää rahaa ulkomaille palkkiota vastaan.

Työssä ei ole vaadittu pätevyyttä tai koulutusta, ja työntekijälle on luvattu 460 euron korvaus.

Poliisilla on tutkittavanaan kolme tällaista tapausta. Niissä työn vastaanottaneet ovat saaneet postitse omalle nimelleen osoitetun usean tuhannen Britannian punnan summalle kirjoitetun šekin. Heille on annettu ohjeet siirtää rahat ensin omalle pankkitililleen ja sitten pankkisiirtona ulkomaiselle tilille.

Siirrettävästä summasta värvätyt ovat saaneet ottaa itselleen 460 euron summan.

Poliisin mukaan toiminta saattaa olla laajamittaista. Poliisi varoittaakin ottamasta osaa toimintaan, jossa saattaa syyllistyä rahanpesurikokseen tai avunantoon rahanpesussa.

Jos on jo ehtinyt tekemään mahdollisesti laittomia rahansiirtoja, on syytä ottaa yhteys poliisiin.