Poliisi: Liivijengiläiset eivät sovi valistamaan koulukiusaamisesta – ”Halutaanko lapsille antaa viesti, että kiusaajia pitää vetää turpaan?”

Rikollisryhmiksi luokiteltujen moottoripyöräjengien jäseniä on osallistunut kouluissa valistustapahtumiin jengiliivit päällä, kertoo keskusrikospoliisi (krp).

Krp:n mukaan jengiläisiä on osallistunut Motoristit koulukiusaamista vastaan -yhdistyksen tilaisuuksiin ainakin muutamassa koulussa tämän ja viime vuoden aikana.

Poliisin tietojen mukaan tilaisuuksissa on ollut Bandidosin ja Cannonballin jäseniä jengiliivit päällä. Cannonballin jäsenet olivat myös jakaneet koululaisille jengin kannatustarroja.

Motoristit koulukiusaamista vastaan -yhdistys järjestää kouluvierailuja ala- ja yläkouluihin eri puolilla Suomea. Tarkoituksena on kampanjoida koulukiusaamista vastaan. Samalla oppilaat saavat tutustua motoristien moottoripyöriin.

Keskusrikospoliisin mielestä koulukiusaamisen vastustaminen on sinänsä hyvä asia, mutta rikollisjengien mukanaolo antaa koululaisille erikoisen viestin.

Rikosylikomisario Rabbe von Hertzen huomauttaa, että Bandidos ja Cannonball on todettu tuomioistuimissa järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi. Niiden jäseniä on tuomittu muun muassa törkeistä huumausainerikoksista ja vakavista väkivaltarikoksista.

Von Hertzenin mukaan ryhmille on tyypillistä tiukka kurinpito, ja myös ryhmien sisäisiä ongelmia ratkotaan väkivallalla ja sen uhalla. Jengiliivejä taas käytetään esimerkiksi velanperinnässä luomaan väkivallan uhkaa.

”Ei tällainen kuulu koulumaailmaan. Halutaanko lapsille antaa viesti, että kiusaajia pitää vetää turpaan?” von Hertzen pohtii.

”Jos joku jengiläinen haluaa isänä osallistua tällaiseen tapahtumaan, sen voisi tehdä ilman jengiliivejä.”

Von Hertzenin mukaan rikollisille moottoripyöräkerhoille on tyypillistä, että ne pyrkivät kiillottamaan kilpeään erilaisilla hyväntekeväisyystempauksilla.

Viime vuosina ne ovat pyrkineet vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen myös erilaisten mediatempausten avulla.

Tarkoituksena on luoda tavallisille ihmisille mielikuvaa siitä, että kyseessä ei olisikaan rikollisryhmä.

”Ryhmälle voi olla siitä hyötyä rikollisessa toiminnassa”, von Hertzen sanoo.

Hän kertoo, että keskusrikospoliisi keskusteli asiasta yhdistyksen kanssa jo viime vuonna. Silti jengiläisiä on ollut mukana myös tänä vuonna.

Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta kertoo, että koulut ovat itse vastuussa siitä, millaisia toimijoita koulussa vierailee ja että toiminta on eettistä ja hyvien tapojen mukaista.

Hänen mukaansa koulujen pitäisi olla tarkkana siinä, ettei oppilaille välitetä vääränlaista viestiä esimerkiksi kiusaamisesta.

”Ei saa tulla sellaista viestiä, että väkivaltaan vastataan väkivallalla. On tärkeää, että opettaja tai rehtori keskustelee etukäteen, miten tapahtuma juoksutetaan ja minkälaista sanomaa siinä on.”

Lahtinen on samaa mieltä poliisin kanssa siitä, että koulussa ei ole sopivaa esiintyä jengiliivit päällä.

”Poliisi on paras asiantuntija sanomaan, millä kerhoilla on tämäntyyppinen maine ja sisältö toiminnassa.”

Motoristit koulukiusaamista vastaan -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Markku Mälkiä kertoo, että muutamissa koulutapahtumissa on ollut yksittäisiä Bandidosin tai Cannonballin jäseniä, eikä heistä ole aiheutunut ongelmia.

”Heillä ei ole ollut tapahtumissa minkäänlaista roolitusta, ja osa heistä on ollut koululaisten isiä”, Mälkiä sanoo.

Mälkiä kertoo, että yhdistyksellä on ollut 150 tapahtumaa ja niihin on osallistunut tuhansia ihmisiä, joten kyse on hyvin marginaalisesta ilmiöstä.

Mälkiän mukaan yhdistyksen ideana on, että kaikenlaisia ihmisiä suvaitaan ja että kaikki ovat yhdessä koulukiusaamista vastaan. Yhdistys ei ole myöskään halunnut puuttua kenenkään pukeutumisen vapauteen.

”Jos asiasta tulee ongelma, siihen pitää reagoida. Toiminnan tarkoitus on kuitenkin tehdä vapaaehtoistyötä kiusaamista vastaan”, Mälkiä sanoo.