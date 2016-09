Työväen kurittaminen saa riittää, sanoo HS:n lauantaivieras Sampo Terho

Kuka? Sampo Terho Syntynyt 20. syyskuuta vuonna 1977 Helsingissä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja vuodesta 2015. Oli ehdolla eduskuntaan kerran aiemmin vuonna 2003, mutta ei tullut valituksi. Jäi vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa varasijalle. Nousi parlamenttiin vuonna 2011 puheenjohtaja Timo Soinin noustessa eduskuntaan. Valittiin jatkokaudelle eurovaaleissa 2014 mutta luopui paikastaan päästyään eduskuntaan.

Työttömien ja palkansaajien kuritus saa tältä hallituskaudelta riittää, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

Siinä on viesti, johon keskusta ja kokoomus joutuvat totuttelemaan seuraavat vuodet, kun sukeltavasta kannatuksesta kärsivä perussuomalaiset pyrkii pääsemään takaisin kansalaisten suosioon. Hallituskumppanit voivat esimerkiksi unohtaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen, ellei ajatus sitten tule kolmikantaiselta työryhmältä, jonka hallitus asetti budjettiriihen yhteydessä pohtimaan työllistämiskeinoja.

Ja tuskin tulee, koska asia on ay-liikkeelle arka.

”Me emme porrastamista tue, se on yksiselitteinen asia. Mutta jos kolmikantainen työryhmä sitä esittää, tilanne voi olla toinen”, Terho sanoo.

”Työläiset ovat saaneet keppiä ja osallistuneet jo merkittävästi kansallistalkoisiin. Nyt pitää miettiä positiivisia kannustimia ja työpaikkojen luomista. On ihan turha piiskata työttömiä hakemaan työpaikkoja, kun niitä ei ole tarpeeksi olemassa.”

Avoimia työpaikkojakin tosin on, kesäkuussa 75 000, vajaat kymmenen prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Terhon mielestä on kyllä paikallaan tarkastella sitä, miten suomalainen koulutusjärjestelmä vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Mutta, hän toistaa, keppilinja on nyt ohi.

”Kilpailukykysopimus on työllisyystavoitteemme selkäranka, sitä ei pidä vaarantaa millään isoilla tai pienemmilläkään päätöksillä”, Terho sanoo.

”Keskustelu menee ylipäänsä väärille raiteille, kun puhutaan vain työehdoista. Ikään kuin niitä heikentämällä voitaisiin unohtaa kaikki ne haitat, joita kilpailukyvyllemme on aiheutunut esimerkiksi EU:n ilmastopolitiikasta, rikkidirektiivistä, sähkön hinnasta, eurosta ja muista byrokraattisista hölmöilyistä.”

Akseli Valmunen / HS

Terho luottaa, että jo päätetyt ja tulevat toimet riittävät työllisyyden nostamiseen. Hän mainitsee kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen sekä sen, että työttömyysturvan perusosaa voi jatkossa käyttää palkkatukena, yrittäjän starttirahana tai liikkuvuustukena. Myös työttömän haastattelu kolmen kuukauden välein on Terhon mukaan järkevää. Kolmikantaisesta työryhmästä hän toivoo myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan käyttämistä aktivointiin.

Toimet tuskin riittävät hallituksen 72 prosentin työllisyysastetavoitteeseen, mikä vaatii työllisyyden kasvua noin 110 000:lla.

On toistaiseksi epäselvää, mitä lisätoimia perussuomalaiset olisivat valmiita allekirjoittamaan, mutta viesti Hakaniemen suuntaan on selvä. Perussuomalaisista annetaan ymmärtää, että heidän ansiostaan työehtosopimusten yleissitovuutta ei ole jo romutettu.

”Voi sanoa, että olemme merkittävällä tavalla vaikuttaneet asiaan”, Terho toteaa.

Perussuomalaisten huoli uusista leikkauksista palkansaajien ja työttömien etuihin on ymmärrettävää, koska puolueen kannatus on kärsinyt niiden takia pahasti. Kannattajia ei näytä juuri lepyttävän edes se, että Suomen linja kansainvälisen suojelun myöntämisessä on tiukentunut tänä vuonna paljon Ruotsia ja muuta Eurooppaa kireämmäksi.

Turvapaikkalinjasta on puhuttu tällä viikolla sen jälkeen, kun HS kertoi viime sunnuntaina Maahanmuuttoviraston eli Migrin virkamiesten kovasta paineesta ja maalinjauksista, joita virkamiehet pitivät huterasti perusteltuina. Poliitikot eivät ole Migriä painostaneet, Terho sanoo, mutta hän ymmärtää, jos virkamiehet ovat kokeneet kriisin painostavana.

”Äänestäjämme varmasti ymmärtävät virkamiesten valitsemaa linjaa, joka oli aiemmin muita Pohjoismaita löyhempi.”

Terholla on jo mielessä uusi kiristys: Suomen kansalaisuus.

”Tällä hetkellä esimerkiksi Tanskassa on huomattavasti tiukempi linja. Täytyy miettiä, mikä on Pohjoismainen käytäntö, onko meillä tässä vetotekijä.”

Viisi kysymystä Sampo Terholle

1 Kuka on ammatillinen esikuvasi?

”Onhan niitä useita hienoja poliitikkoja ollut, mutta kyllä varmaan [Britannian entinen pääministeri Winston ] Churchill on esikuvallinen ja päättäväinen valtiomies mutta samalla nokkela poliitikko. Hänellä on vaikka mitä hauskoja lainauksia, mutta suosikkiani en voi tässä sanoa.”

2 Mistä aiheesta voisit puhua vaikka koko yön?

”Rooman historiasta, Sokrateen filosofiasta tai jääkiekosta. Nämä ovat kaikki minulle henkilökohtaisesti rakkaita asioita, olin aikanaan historian opiskelija. Luin myös filosofiaa: nimenomaan Sokrateen ja Platonin filosofia tiivistää hyvin koko filosofian kirjon. Platonin jälkeen on tullut vain reunahuomautuksia, kuten joku on sanonut. Sieltä löytää vastauksia ihmisyyden peruskysymyksiin.”

3 Miten kotitaustasi on vaikuttanut poliittiseen ajatteluusi?

”On se vaikuttanut paljon. Omat vanhempani eivät olleet poliittisesti kovin aktiivisia eivätkä ole vieläkään, varmaan sellaisia liikkuvia äänestäjiä. Isovanhemmat kuitenkin olivat, ja sitä kautta on tullut sekä arvoja että aatemaailmaa. Koti, uskonto, isänmaa -ajattelu on tullut paljolti isoisältäni, arkkitehti Olavi Terholta.”

4 Mikä on maailmassa suurin ongelma, jonka haluaisit ratkaista?

”Tätä voi lähestyä monella tapaa. Haluaako ratkaista ympäristöongelmia, poliittisia ongelmia vai filosofian suuria kysymyksiä? Kyllä varmaan suurin ongelma, jonka haluan ratkaista ja joka meidän ikäpolvellamme on edessä, on globalisoituvan maailman elintasoerojen kanssa toimeen tuleminen. Meillä on yksi yhtenäinen maailma, jossa kuitenkin eletään täysin erilaisissa todellisuuksissa.”

5 Millainen viikonloppu on edessä?

”Hyvä viikonloppu. Toisaalta aikaa vauvan ja perheen kanssa, toisaalta tulen kokonaisvaltaisesti valmistautumaan ensi viikolla alkavaan World Cup -turnaukseen.”