STT: Liikenneministeri Bernerin ohjailu viivytti kanteiden nostamista Finavian miljoonien tappiot aiheuttaneessa johdannaissotkussa

STT on saanut lisätietoa, millä tavalla liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) vaikutti siihen, ettei Finavia nosta entistä johtoaan vastaan kanteita yhtiölle miljoonatappioita aiheuttaneessa johdannaissotkussa.

Lentokenttiä ylläpitävän Finavian johdannaiskaupat tuottivat yhtiölle 34 miljoonan tappiot vuosina 2009–2011.

STT:n on saanut käsiinsä liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiaisen viime lokakuussa Finavian hallituksen silloiselle puheenjohtajalle lähettämän viestin sisällön.

”Ministerin pyynnöstä ilmoitan, että Finavia pitää ylimääräisen yhtiökokouksen marraskuun puolivälin tienoilla. Sitä ennen yhtiön ei tule edetä johdaiskanneasiassa”, Pursiainen kirjoitti muun muassa Iltalehden julkaiseman STT:n uutisen mukaan.

Helsingin Sanomissa Finavian puheenjohtajan tehtävästä eronnut hallituksen puheenjohtaja Riitta Tiuraniemi kertoi jo joulukuussa, että kanteet peruttiin ministeri Anne Bernerin ohjauksella. Tiuraniemi erosi ohjailun jälkeen.

HS:n tietojen mukaan Tiuraniemen ero ei johtunut nyt julkaistusta viestistä, vaan ministeriöltä tuli runsaasti ohjailua myös Pursiaisen viestin jälkeen.

Erikoista asiassa on se, että luvattua yhtiökokousta ei koskaan pidetty. Uutta STT:n viestissä on juuri se, että ministeriö lupasi kokouksen, mutta sitä ei järjestetty.

Näin käytännössä osa kanteista vanheni. Yhtiökokouksessa ministeriö olisi voinut päättää kanteiden nostamisesta tai luopumisesta, mutta näin ei siis tapahtunut. Valtiotalouden tarkastusvirasto kehotti useita kertoja ministeriötä järjestämään yhtiökokouksen, mutta Berner kieltäytyi.

Hallitus päätti viime lopulta olla nostamatta kanteita vuoden 2010 johdannaistappioista. Näin kanneoikeus vanhentui.

Tiuraniemen HS:ssa tekemän ulostulon jälkeen Valtiontalouden tarkastusvirasto päätti tehdä harvinaisen laillisuustarkastuksen Finavian ja liikenneministeriön toiminnasta.

Pääministeri Juha Sipilä ( kesk) antoi keväällä Bernerille täyden tukensa.

Berner on toistuvasti kiistänyt antaneensa ohjeita, joiden perusteella Finavia luopui kanteista johdannaistappioiden aiheuttaneita kohtaan.

Näin hän teki myös lauantaina. Hän lähetti tiedotteen, jonka mukaan ministeriö ei ole estänyt Finavian hallitusta nostamasta kanteita entistä johtoa vastaan.

”Ministeriö ei ole puuttunut epäsopivalla tavalla Finavian operatiivisiin asioihin johdannaisasian hoitamisessa. Eikä ministeriö ole estänyt kanteiden nostamista yhtiön entistä toimitusjohtajaa tai entisen hallituksen jäseniä vastaan”, sanoo Berner toisti kantansa lauantaina.

Berner sanoo, että liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt STT:n julkaiseman sähköpostiviestin Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) viime talvena ja keväänä sen valmistellessa laillisuustarkastuskertomusta Finavian johdannaiskysymyksessä. Hän sanoo, että viestistä on informoitu yhtiökokousta ja asia on oli esillä myös samana päivänä lehdistötilaisuudessa.

”STT:n haltuunsa saama (14.10.2015) ministeriöstä Finavian hallituksen puheenjohtajalle lähetetty sähköpostiviesti on lähetetty tilanteessa, jossa johdannaisasian hoitoon liittyvät selvitykset ovat olleet edelleen kesken”, Berner sanoo.

Berner sanoo, että ministeriö on informoinut suunnitellusta ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja ettei sen vuoksi ja selvitysten ollessa kesken tule edetä johdannaiskanneasiassa.

”Omistaja halusi selvittää syitä yhtiön hallituksen tekemiin ristiriitaisiin päätöksiin ja hallituksen jäsenten jättämään eriävään mielipiteeseen koskien kanteiden nostamista. Eriävän kannan mukaan yhtiön hallituksen huolellinen harkinta edellytti lisäselvityksien tekemistä”, Berner kirjoittaa.

Berner sanoo, että yhtiön hallitus päätti yksimielisesti 6. maaliskuutta 2015 olla nostamatta kanteita. Puolen vuoden päästä 25. syyskuutan 2015 yhtiön hallitus puolestaan päätti täpärän äänestyksen jälkeen nostaa kanteet

Berner myös julkistaa otteen ministeriössä laaditusta asiakirjasta, joka kuvaa ajallisesti ministeriön toimia ja tapahtumien kulkua johdannaisasian selvittelyssä. Kyseinen asiakirja on toimitettu myös VTV:lle joulukuussa 2015.