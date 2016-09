Väitös: Omaishoitajat tarvitsevat myös lyhyitä hengähdystaukoja

Fakta

Tällä hetkellä noin 43 000 omaishoitajaa saa omaishoidon tukea.

Todellisuudessa omaishoitajien määrä on paljon suurempi. On arvioitu, että noin 300 000 suomalaista hoitaa sairasta omaistaan kotona.

Uuden lain mukaan omaishoidon tuen saajille kuuluu kaksi vapaapäivää kuukaudessa, vaativaa hoivaa antaville kolme vapaata.

Vapaisiin oikeutetuista omaishoitajista vain noin puolet on käyttänyt vapaitaan. Suurin syy on se, että he kokevat, ettei hoidettava puoliso saa vapaiden aikana hyvää hoitoa.