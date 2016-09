Poliisi kerää taas luvattomia aseita – konstaapeli vei Matti Lapin isän vanhan pienoiskiväärin

Fakta Armovuosikeräykset ovat tuloksekkaita Poliisi järjestää ajoittain eri puolilla maata armovuosikeräyksiä, joissa ihmiset voivat ilmoittaa aseista ja räjähteistä. Poliisin mukaan keräyksissä saadaan haltuun yleensä satoja aseita ja kymmeniä kiloja ruutia ja räjähdysaineita, joskus sota-aikaisia ammuksiakin. Armovuosilaki (2004) armahtaa luovuttajan rangaistuksesta, joka muutoin tulisi esimerkiksi aseen luvattomasta hallussapidosta.

Keuruu

Keuruulainen eläkeläinen Matti Lappi on asetellut kaiken valmiiksi verstaaseensa odottamaan poliisin tuloa. Pöytää vasten nojaa pienoiskivääri ja ilmakko, pöydällä laatikoissa on muutama kilo räjähteitä, sytytyslankaa ja patruunalaatikoita.

Ne saavat nyt lähteä maatalosta.

Pihaan kaartaa pakettiauto ja peräkärry – erityinen pommiperäkärry.

Poliisipartiolla on edessään yksi yli 220 keikasta, joita Sisä-Suomen poliisi on tehnyt parin viikon aikana armovuosikeräyskampanjassaan. Niin monta eri osoitetta poliisi kiertää ja kerää ihmisten ilmoittamia räjähteitä ja aseita, joihin yleensä ei ole lupia.

”Tämä on minun isäni vanha pienoiskivääri, joka on vähän vuosien saatossa mennyt rikki. Minä en ole mikään metsämies, niin minun puolestani se joutaa mennä. Ei minun ole tullut siihen edes lupia hommattua”, Lappi sanoo, kun pitelee asetta kädessään viimeisiä kertoja.

”Tehdään siitä paperit pois”, sanoo vanhempi konstaapeli Matti Aralahti ja ottaa kiväärin.

Poliisit ja Lappi koettavat tihrustaa tšekkiläisestä kivääristä sarjanumeroa, jotta sen saisi mahdollisesti poistettua aserekisteristäkin, mutta numeroa ei löydy. Joskus aseeseen oli lupa, mutta paperit ovat hukassa.

”Minä olen tenavana nähnyt sen luvan, siinä oli Keuruun nimismiehen allekirjoitus”, Lappi sanoo.

Vanhasta maatalosta löytyy muutakin poliisin mukaan lähtevää. Puulaatikossa on kolme kiloa raivauspanoksia.

”Nämä räjähteet on siltä ajalta, kun peltoja raivattiin sodan jälkeen. Nämä ovat jostain 1950-luvun lopulta tai 1960-luvun alusta. Siihen aikaan ei ollut isoja koneita, niin piti kannot ampua ja kivet särkeä, että niitä saatiin pois.”

Lapin tilan ”saalis” on poliisin mukaan tyypillinen. Ei puutu kuin vanha haulikko, joita niin ikään on kerätty paljon.

”Aseita on tullut yllättävän paljon. Räjähteitäkin on kohta kerätty sata kiloa”, sanoo keräystä järjestävä ylikonstaapeli Matti Haavisto Sisä-Suomen poliisista Tampereelta.

Yksi syy isoihin määriin on se, että edellisen kerran armovuosikeräys tehtiin alueella runsas kymmenen vuotta sitten.

”Aseita on jäänyt paljon kuolinpesien haltuun. Usein alkuperäinen omistaja on jo kuollut, ja aseet ovat sitten kulkeneet suvussa. Sitten on vielä rintamalta tuotuja sotamuistoaseita.”

Erityisen arvokkaita tai erikoisia aseita ei tällä kertaa ole tullut eteen, paitsi yksi saksalainen sotilaspistooli, niin sanottu Ukko-Mauser, jonka piippu oli poikki.

”Suurin osa on suhteellisen arvottomia. Aseiden arvot ovat muutenkin aselainsäädännön uudistuksen jälkeen romahtaneet. Vain muutama ase näistä päätyy Riihimäen asehuutokauppaan. Tunnearvoa monella on enemmän kuin rahallista arvoa.”

Valtaosa aseista päätyy romutukseen, räjähteet ja patruunat taas tuhottavaksi Ähtärin räjähdevarikolle.

”Jos luvattomia aseita, räjähdysaineita ja ammuksia on itsellä hallussa, niistä kannattaa ilmoittaa paikalliselle poliisilaitokselle. Missään tapauksessa niitä ei saa itse lähteä tuomaan poliisille ilman lupaa. Poliisi noutaa ne kotoa, eikä siitä tule kustannuksia eikä seuraamuksia”, Haavisto sanoo.

Vastaava keräys oli Pohjanmaalla keväällä, Hämeen seudulla se on lähiviikkoina ja pääkaupunkiseudulla vielä tämän vuoden aikana.