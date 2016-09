Poliisi käyttänyt kauko-ohjattavia kuvauskoptereita piiritystilanteissa ja mielenosoituksissa – nyt se varautuu alamaailman lennokkeihin

Poliisihallituksen mukaan kauko-ohjattavista kuvauskoptereista ja muista miehittämättömistä ilma-aluksista on tulossa koko ajan tärkeämpi työväline poliisille. Nykyisin poliisilla on käytössä parikymmentä kauko-ohjattavaa kopteria, mutta uusia laitteita on pyrkimys hankkia lisää.

Poliisi varautuu samalla siihen, että myös rikolliset alkavat käyttää vastaavanlaisia laitteita. Niitä on tähän mennessä käytetty laittomaan toimintaan poliisin mukaan yllättävän vähän.

Poliisilaitokset ovat hyödyntäneet miehittämättömiä ilma-aluksia pääosin teknisessä rikos- ja onnettomuuspaikkatutkinnassa alueen kuvaamiseen.

”Ne ovat aivan loistava apuväline tutkinnassa. Olosuhteista ja etäisyyksistä saa ilmasta otetun videon ja kuvien ansiosta hyvän käsityksen”, kertoo ylikomisario Sami Hätönen Poliisihallituksesta.

Koptereita on joitakin kertoja hyödynnetty myös vaativissa poliisioperaatioissa kuten piiritystilanteissa ja viime itsenäisyyspäivän mielenosoitusten yhteydessä Helsingissä.

Viime kesäkuussa poliisi käytti kuvauskopteria piiritystilanteessa Pelkosenniemellä, kun mies oli ammuskellut omakotitalosta.

”Työturvallisuuden varmistamiseksi kohderakennuksen ympäristöä tiedusteltiin ilmasta”, Hätönen sanoo.

Tulevaisuudessa poliisin tarkoituksena on laajentaa ilmakuvausta esimerkiksi kadonneiden henkilöiden etsintään ja erilaisiin valvontatehtäviin.

”Reaaliaikaisella ilmakuvalla voidaan parantaa työturvallisuutta ja operatiivista tilannekuvaa”, Hätönen kertoo.

Poliisi pyrkii hankkimaan tulevina vuosina lisää ilmakuvauslaitteita, jotka ovat puolustusvoimien viime torstaina esittelemää kiinteäsiipistä järjestelmää kevyempiä ja helpommin käyttöön otettavia.

Poliisihallitus pyrkii saamaan uusille laitteille rahoituksen kahdelle seuraavalle vuodelle. Rahoituksen kohtalo selviää loppuvuoden aikana.

Poliisin nykyisin käytössä olevat kuvauskopterit ovat Hätösen mukaan varsin edullisia harrastelijatason välineitä.

”Miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä on nykyisin yhtä lukuun ottamatta kaikilla poliisilaitoksilla. Joillakin laitoksilla on useampi sellainen. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa joka puolella maata olisi saatavilla laitteet käyttöön kellon ajasta riippumatta”, ylikomisario Hätönen sanoo.

Poliisi varautuu myös kauko-ohjattavien lennokkien avulla tapahtuvien laittomuuksien torjuntaan.

”Se on konkreettinen ja potentiaalinen uhka. Maailmalta on tiedossa tapauksia, joissa laitteilla on harjoitettu salakuljetusta. Niitä on mahdollista käyttää myös terroristisessa tarkoituksessa”, Hätönen sanoo.

Poliisin tiedossa ei ole tapauksia, joissa lennokkeja olisi käytetty hyväksi vakavissa rikoksissa tai joissa ne olisivat aiheuttaneet onnettomuuksia.

”Yleisimmät poliisin tietoon tulleet tapaukset ovat liittyneet lentokieltoalueilla lennättämiseen. Esimerkiksi Helsingin keskustassa oleva laaja lentokieltoalue ei ole yleisesti tiedossa, mikä aiheuttaa tahattomia rikkomuksia”, Hätönen sanoo.