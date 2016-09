Finavian tappioiden jälkipuinti jatkuu – tiistaina eduskunta alkaa tutkia, toimiko ministeri Berner väärin

Fakta VTV:n kolme moitetta Liikenne- ja viestintäministeriö oli loka–marraskuussa 2015 ilmoittanut Finavian hallitukselle, ettei sen tule edetä kanteiden nostamisessa entistä johtoa vastaan. Tästä syntyi kiiretilanne, joka heikensi yhtiön johdon tosiasiallista harkintavaltaa. Ministeriö ei toimittanut Finavialle niitä asiantuntijalausuntoja, joissa ei puollettu riita-asian sopimista. Ministeriö oli aloitteellinen sovintoneuvotteluiden aloittamisessa Finavian tilintarkastusyhtiön kanssa. Näin se puuttui Finavian operatiiviseen toimintaan.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta alkaa tiistaina käsitellä liikenne- ja viestintäministeriön ja käytännössä ministeri Anne Bernerin (kesk) toimintaa valtionyhtiö Finavian johdannaistappioiden selvittämisessä.

Koko syksyn kestävä käsittely alkaa Finavian nykyisen hallituksen puheenjohtajan Harri Sailaksen ja yhtiön toimitusjohtajan Kari Savolaisen kuulemisella.

Käsittelyn edetessä myös liikenne- ja viestintäministeri Berner itse selvittää tapahtumia valiokunnalle, samoin ministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Valiokunta aikoo kuulla laajasti tapahtumissa mukana olleita, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd).

Berner on kiistänyt sekaantuneensa epäasiallisesti Finavian hallituksen toimintaan ja kiistänyt kieltäneensä kanteiden nostamisen. Jos hän ei selviä eduskunnan käsittelyssä puhtain paperein, hänen ministerinpaikkansa saattaa olla vaarassa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ilmoitti jälleen maanantaina illalla Bernerin saavan hänen täyden tukensa. Sipilä julkaisi blogikirjoituksen, jossa hän arvioi Bernerin joutuneen ”aikamoisen myllytyksen kohteeksi”.

”Asian käsittelyssä jylläävät pääosin mielikuvat”, Sipilä kirjoittaa.

Pääministerin mielestä pitää muistaa, ettei Bernerillä ole mitään tekemistä niiden alkuperäisten johdannaiskauppojen kanssa, joiden vahingot ovat realisoituneet viime vaalikaudella. Sipilä katsoo, että Berner on tehnyt oikean päätöksen pyytäessään yhtiön hallitukselta huolellista selvitystä asiassa.

Nyt alkava käsittely perustuu Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n kesäkuussa julkistamaan laillisuustarkastukseen. Siinä VTV antoi kovat moitteet ministeriölle. VTV totesi ministeriön, käytännössä Anne Bernerin, puuttuneen Finavian hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla, kun hallitus yritti ratkoa, kuka vastaa syntyneistä 34 miljoonan euron johdannaistappioista.

”Tarkastusviraston asiat eduskunnassa kuuluvat tarkastusvaliokunnalle, ja kun tällainen raportti on virastossa tehty, niin se käsitellään valiokunnassa”, Eero Heinäluoma perustelee asian käsittelyä.

”Siihen liittyy myös iso periaatteellinen asia omistajaohjauksen toteuttamisesta. Kyse on siitä, miten omistajaohjaus kuuluu tehdä. Tarkastusviraston ottama kanta ei ainakaan alkutietojen pohjalta näytä vastaavan liikenne- ja viestintäministeriön kantaa”, Heinäluoma sanoo.

”Siksi on perusteltua, että eduskunnassa käydään omistajaohjauksen pelisäännöt läpi.”

Heinäluoman mukaan valiokunta käsittelee samassa yhteydessä yleisemmin myös valtionyhtiöiden riskienhallintaa. Tämän puolen käsittely aloitettiin jo keväällä.

Valiokunta saa käyttöönsä kaiken aineiston Finaviaan liittyvän asian käsittelyä varten, myös salassa pidettävän aineiston.

”Valiokunnan oikeudet ovat poikkeuksellisen vahvat”, Heinäluoma sanoo.

Heinäluoma ei halua ennakoida, mihin valiokunnan tutkinta voi johtaa.

”Ensin pitää selvittää, mitä on tapahtunut ja sitten pohtia omistajaohjauksen periaateasiaa. Sitten valiokunta pohtii johtopäätöksiä. Etenemme hyvin rauhallisesti ja kiihkotta.”

Heinäluoma korostaa, että valiokunta ei ole eduskunnan ”normaali” lakeja käsittelevä valiokunta tarkastus- ja valvontavelvollisuutensa takia.

”Meillä on hyvä henki, jäsenet ymmärtävät roolinsa oikein. Siinä on samoja elementtejä kuin perustuslakivaliokunnassa, eli on kyettävä irrottautumaan puoluetunnuksista. Minulla on korkea luottamus, että tätä asiaa katsotaan asiana eikä puoluepolitiikan kautta.”

Hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan jatkon kannalta keskeisessä asemassa on tarkastusvaliokunnan tekemä mietintö.

Jos valiokunnan lopputuloksena on, että ministeri ja ministeriö ovat tehneet virheitä ja aiheuttaneet vahinkoa, asia voi edetä perustuslakivaliokuntaan ministerivastuuasiana.

Aloitteen tästä voi tehdä vähintään kymmenen kansanedustajaa. Myös tarkastusvaliokunta voi tehdä suoraan tutkintapyynnön perustuslakivaliokunnalle, tai sitten perustuslakivaliokunta voi ottaa ministerivastuun käsiteltäväksi omasta aloitteestaan.

Jos perustuslakivaliokunta katsoo ministerin toimineen lainvastaisesti virkatoimessaan, asia on vietävä valtakunnanoikeuteen. Kynnys tähän on korkealla, Mäenpää sanoo.

Tarkastusvaliokunnan sisältä arvioidaan HS:lle, että ministeri Berneriin voi kohdistua poliittisia paineita, vaikka mitään lainvastaisuuksia ei olisi tapahtunut. Paineita tulisi esimerkiksi siitä, että valiokunta arvioisi hänen toimineen laillisesti mutta olleen huolimaton.