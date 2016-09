Pelko tuli Otanmäkeen – asukkaat järkyttyivät henkirikoksesta, josta epäillään turvapaikanhakijoita

Otanmäen entisessä kaivostaajamassa Kajaanissa oli tyrmistynyt tunnelma maanantaina. Rikospaikalla pääkadun varrella paloivat kynttilät paikkakuntalaisen miehen muistoksi. Poliisiautoja ja -moottoripyöriä liikkui edestakaisin enemmän kuin Otanmäessä on kenties koskaan nähty.

Poliisi on ottanut kiinni kaksi miestä epäiltynä Otanmäen henkirikoksesta. Vuonna 1964 syntynyt otanmäkeläinen mies löytyi kuolleena Vuorimiehentien varrelta sunnuntaiaamuna.

”Voin vahvistaa, että epäillyt ovat irakilaisia turvapaikanhakijoita”, kertoi rikosylikomisario Jarkko Maksniemi HS:lle.

Miesten epäillään myös varastaneen uhrilta omaisuutta.

Lisäksi heidän epäillään ryöstäneen toisen otanmäkeläisen miehen Uunimäentiellä sunnuntaiyönä puolenyön ja aamuneljän välisenä aikana. Poliisin mukaan uhrilta vietiin tässä tapauksessa väkivaltaa käyttämällä matkapuhelin.

Sunnuntaiaamuna kuolleena löydetty viisikymppinen mies oli Sari Lahdelman ja Simo Lappalaisen ystävä. Lahdelma kertoo itkeneensä koko eilisen päivän.

”Hän oli meille hyvä ystävä, niin kuin isoveli, ikänsä täällä asunut. Samoin kuin toinenkin ryöstön uhriksi joutunut. Hän oli suostunut luovuttamaan rahansa ja voihan se olla, että henki säästyi sen tähden”, Lappalainen sanoo.

Taposta ja ryöstöistä epäiltynä olevat irakilaismiehet asuivat Otanmäen vastaanottokeskuksessa. Sekä paikkakuntalaisten että vastaanottokeskuksessa asuvien mukaan miehet olivat uusia, vasta kolme viikkoa sitten Otanmäkeen muuttaneita. SPR kertoi HS:lle, että Suomessa miehet ovat olleet noin vuoden.

Lauantai-iltana paikallisessa ravintola Kuksassa laulettiin karaokea.

”Turvapaikanhakijat eivät ole monestikaan tulleet baariin, mutta tällä kertaa he tulivat. Näin, että heidät ajettiin pois. Ilmeisesti toisella oli paperit ja toisella ei ollut. Rahaakaan ei ollut. Myöhemmin he kyllä palasivat”, Lahdelma muistelee.

Valomerkki Kuksassa tuli puoli kahdelta, jonka jälkeen Lahdelma poistui kotiinsa. Kuolleena löydettyä ystäväänsä hän ei enää yöllä nähnyt.

Väki vastaanottokeskuksessa on Lahdelman ja Lappalaisen mukaan viime aikoina vaihtunut tiuhaan. Viime marraskuussa perustetussa keskuksessa on parhaillaan toistasataa asukasta, iso osa perheitä.

”Minulla on ollut turvapaikanhakijoista muutama hyvä kaveri, mutta he ovat muuttaneet pois. Nyt en enää kaveeraa. On tullut tilalle viha”, Lahdelma sanoo.

Hän pohtii nyt, miten uskaltaa enää lenkille. ”Koira on, mutta eihän siitä ole apua, on niin kiltti.”

Pekka Agarth

Pauli Makkonen on sitä mieltä, että oli vain ajan kysymys, milloin tapahtuu rikoksia. Keskinäistä kähinää vastaanottokeskuksessa on hänen mukaansa nähty koko kesän ajan. Milloin pihassa on poliisi, milloin ambulanssi.

Vastaanottokeskuksessa asuvat Irakin kurdit Ibrahim Omar, Araz Sofi ja Rehaz Mohammad myöntävät kiristyneen ilmapiirin. Kurdien ja arabien välillä vallitsee syvä kahtiajako, josta yhteisymmärrys on kaukana. Tapahtuneet rikokset he tuomitsevat.

Otanmäen tuhannen asukkaan taajama kuului aiemmin Vuolijokeen, joka liittyi Kajaaniin vuonna 2007. Palvelut ovat kyläläisten mukaan heikentyneet sen jälkeen. Koulu on yhä ja turvapaikanhakijoiden myötä sen oppilasmäärään on saatu muutamia oppilaita lisää.

Lappalaisen mielipide on silti jyrkkä: ”Pakolaiskeskuksen saa sulkea. Että miksikö? Voiko enää tämän huonommin mennä, kysyisin.”

Poliisin tietojen mukaan turvapaikanhakijoiden epäillään syyllistyneen tänä vuonna kaikkiaan vajaaseen kahteentuhanteen rikokseen. Yleisimpiä ovat pahoinpitelyrikokset, näpistelyt ja laittomat uhkaukset.