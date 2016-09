Elintavat menevät syksyllä remonttiin, sanovat HS:n kyselyyn vastanneet – ”Käyn viikoittain uimassa kauppareissullani”

Kesälomakauden jälkeen ryhtiliike elintavoissa on tarpeen, sanoo kolme neljästä HS:n elintapakyselyyn vastanneesta lukijasta. Suurin osa (84 prosenttia) kertoo myös todella aikovansa muuttaa elintapojaan ja useimmat myös uskovat muutoksen kestävän ainakin syksyn ajan. Kolmasosa vastaajista ilmoittaa ryhdistäytyvänsä pysyvästi.

Viikko sitten maanantaina avattuun kyselyyn vastasi viikon aikana noin 1 400 ihmistä, joista 59 kertoi syysaikeistaan myös avoimella vastauksella. Epätieteellisen kyselyn tulokset viitannevat ainakin siihen, että ihmiset miettivät elintapojaan syksyn kynnyksellä ja muutos on monen monella mielessä.

Vastaajat kertovat aikovansa muun muassa syödä terveellisemmin, liikkua enemmän, nukkua säännöllisemmin ja juoda kohtuullisemmin. Muutosten kirjo on kuitenkin laaja. Jotkut aikovat esimerkiksi viettää enemmän vapaa-aikaa, kuluttaa kulttuuripalveluita tai aloittaa kansanopiston kurssin.

”Yritän pitää työn, perhe-elämän ja oman vapaa-aikani paremmassa tasapainossa niin, ettei työ veisi liian suurta osaa voimavaroistani ja jotta arki olisi kivaa. Teen tietoisesti mukavia suunnitelmia vapaa-ajalle. Varaan myös unelle tarpeeksi aikaa”, eräs vastaaja kirjoittaa.

Viikko sitten maanantaina psykologi Outi Rinne neuvoi tekemään elintapamuutoksen mieluummin syksyllä kuin tammikuussa. Syksy kun on vuodenkierron luonnollinen siirtymävaihe ja siksi otollinen ajankohta esimerkiksi ruokavalion uudistamiselle tai liikuntaharrastuksen aloittamiselle.

Syksy on hyvä aika kokeilla jotakin uutta, vastasi myös liki kolmannes vastaajista (30 prosenttia) kysymykseen, mistä ryhtiliikkeen tarve johtuu. Toisaalta syksy on myös mahdollisuus palata kesällä unohtuneisiin rutiineihin.

”Aloitin jumpan jo koko vuoden jatkuneen vapaauinnin lisäksi”, vastaaja kertoo.

”Aloitan kuntosaliharrastuksen kesätauon jälkeen”, kirjoittaa toinen.

Yleisesti kyselyyn vastanneista valtaosa uskoo elintaparemonttinsa kestävän vähintään joitakin kuukausia, kolmasosa uskoo muutoksen kestävän lopuniän. Neljäsosa uskoo uusien elintapojen kestävän tämän syksyn, hieman useampi seuraavaan kesälomaan. Parista viikosta parin kuukauden kestoon uskoo yhteensä 16 prosenttia vastaajista.

Avoimissa vastauksissa jotkut vastaajista kertovat yhdistävänsä esimerkiksi liikunnan muihin askareisiinsa. Vastauksissa nousee esille myös hyötyliikunnan mahdollisuus.

”Liikuntaa enemmän. Uimahalli aukeaa. Käyn viikoittain uimassa kauppareissullani. Lisään pyöräilyssä matkoja, kun ei ole kuuma. Puuhastelen pihalla. Hiihdän, jos tulee lunta”, vastaaja kertoo.

Liikunnan ohella vastaajat listaavat avoimissa vastauksissaan aiottujen elintapamuutoksien joukkoon myös terveellisemmän syömisen ja säännöllisemmän yöunen. Ruokapuolella listattuja aikeita ovat esimerkiksi sokerin vähentäminen ruokavaliossa, annoskokojen pienentäminen ja säännölliseen ruokailurytmiin siirtyminen.

Poimintoja avoimista vastauksista

”Vähennän sokerin syöntiä eli kaikki herkut, kahvileivät, karkit ja jäätelö on nyt tauolla. Tavoite on saavuttaa tilanne, jossa herkkupäivä olisi kerran kahdessa viikossa.”

”Palaan säännöllisiin ruoka-aikoihin.”

”Yritän nukkua tarpeeksi, 7–8 tuntia per yö.”

”Kahdeksan vuotta sitten lopetin urheilun ja neljä vuotta sitten aloin hiljalleen jatkamaan sitä vähän kerrallaan. Loppuelämän aionkin sitten taas urheilla niin kuin olen urheillut lapsesta alkaen. [Kyseessä on siis] pitkä projekti eikä mikään vuoden tai vuodenajan juttu. – – Ruokavaliota olen myös hiljalleen parantanut jo neljän vuoden ajan ja samoin alkoholinkäyttöä. Tämä on hidasta työtä, joka on edennyt tasaisesti hyvään suuntaan.”

”Laitan telkkarin aikaisemmin kiinni eli [tavoittelen] riittävää yöunta.”

”Lopetan energiajuomien juomisen.”

”Pyörällä töihin ja takaisin 15 kilometriä joka päivä. Viinin kulutusta koetan laskea ja syödä enemmän HEVIÄ [hedelmiä ja vihanneksia].”

”Yritän olla sosiaalisempi ja pyrin kohtelemaan ihmisiä ystävällisemmin.”

”Teen enemmän juoksulenkkejä – lyhyempiä, mutta aiempaa useammin.”

”Ilmoittaudun mukaan viikoittaiseen vesijumppaan ja järjestän itseni muutenkin pois jääkaapin läheltä.”