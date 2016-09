Vallankäyttäjien pörssiomistukset piilottava hallintarekisteri, tulopoliittisen neuvottelujärjestelmän purkaminen tai veronkiertäjien armahduslain tuominen Suomeen.

Kun eläkevakuuttajien Tela, Finanssialan keskusliitto FK ja työnantajien EK ajavat jäsentensä tavoitteita, kustannuksiin osallistuu jokainen yksityisen sektorin työntekijä ja työnantaja. Harva palkansaaja tietää, että etujärjestöt rahoittavat osan toiminnastaan työeläkejärjestelmän julkisilla varoilla.

Rahat etujärjestöille nimittäin kiertävät työeläkeyhtiöiden ja -laitosten kautta.

Työeläkevakuuttajat keräävät pakollisia työeläkemaksuja työnantajilta ja työntekijöitä. Eläkeyhtiöt ja -laitokset taas maksavat jäsenmaksunsa Työeläkevakuuttajille (Tela), Finanssialan keskusliitolle (FK) ja Elinkeinoelämän keskusliitolle (EK).

Kaikki kolme ovat yhdistyksiä, joihin voi vapaasti kuulua tai olla kuulumatta. Rahat jäsenmaksuihin tulevat kuitenkin pakollisesta työeläkejärjestelmästä, joka hallinnoi ja sijoittaa julkista rahaa.

Työeläkeyhtiöt ja -laitokset käyttävät etujärjestöjensä jäsenmaksuihin yhteensä 4,5 miljoonaa euroa vuodessa. Eniten julkisia varoja yhdistystoimintaan käyttää Varma, joka on suurin työeläkeyhtiö. Varma maksaa jäsenmaksuina Telalle liki miljoonan, FK:lle noin 300 000 euroa ja EK:lle 25 000 euroa.

Yhdistysten kautta tapahtuvaan edunvalvontaan Varma kuluttaa siis yhteensä 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Toiseksi suurin eläkeyhtiö Ilmarinen sijoittaa lähes yhtä paljon eli 1,26 miljoonaa euroa vuodessa.

Pienemmät eläkeyhtiöt maksavat jäsenmaksuja vähemmän suhteessa kokoonsa.

Eläkeyhtiöiden koko hallinnon pyörittämiseen verrattuna jäsenmaksut ovat toki pieni kuluerä eli 1–1,6 prosenttia niiden liikekuluista.

Jäsenmaksulistalla pistävät silmään suuret eläkelaitokset eli kuntien Keva ja Valtion eläkerahasto (VER).

Eläkelaitos Keva on sijoitusten arvolla mitattuna saman kokoinen kuin eläkeyhtiö Varma. Silti Keva maksaa jäsenmaksuina etujärjestöille alle puolet Varman potista eli noin 600 000 euroa.

Kevan pienemmät jäsenmaksukulut selittyvät kahdella asialla: Kevan maksut Telalle ovat selvästi Varmaa vähäisemmät eikä julkisen alan Keva kuulu Finanssialan keskusliittoon.

Kaikkein pienimmät jäsenmaksukulut – nolla euroa – ovat Valtion eläkerahastolla. VER ei kuuluu yhteenkään yhdistykseen.

VER kykenee tästä huolimatta hoitamaan 18 miljardin euron eläkevarallisuutta. Sijoitusten arvolla mitattuna VER on hieman pienempi kuin eläkeyhtiö Elo, joka käyttää ulkopuoliseen edunvalvontaan 900 000 euroa vuodessa.

Sen sijaan VER maksaa lakisääteisiä maksuja eläkejärjestelmän keskuselimelle Eläketurvakeskukselle (ETK) noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Maksuja tilittävät myös muut työeläkevakuuttajat, mikä tarkoittaa yhteensä noin 40 miljoonan euron pottia.

Tämä raha ei kuitenkaan mene etujärjestötoimintaan, vaan hajautetun työeläkejärjestelmän toimeenpanoon.

Työeläkealan tuntijat uumoilevat, että tänä syksynä käynnistyy jälleen keskustelu etujärjestöjen määrästä. Viimeksi kysymys oli esillä kymmenen vuotta sitten, kun Pankkiyhdistys, Vakuutusyhtiöiden keskusliitto ja Finanssityönantajat yhdistyivät Finanssialan keskusliitoksi.

Yhteistyö pankkien kanssa ei tuolloin ollut itsestäänselvyys kaikille työeläkeyhtiöille.

Alalla kysytään jälleen, miksi työeläkeyhtiöt maksavat etujensa puolustamisesta kolmelle etujärjestölle ja mitä ne jäsenmaksumiljoonilla saavat.

Tilanne on tänä syksynä jännittävä myös sen vuoksi, että kaikissa kolmessa etujärjestössä kiehuu.

Telen toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes suututti palkansaajapäättäjät keväällä, kun hän lähti oikeistolaisen ajatuspajan Liberan hallituksen jäseneksi.

Puoli vuotta myöhemmin Siimes haki Suomen Pankkiin, mikä ei lisää hänen sitoutumistaan Telaan.

Finanssialan keskusliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto puolestaan ovat vaikeuksissa, kun merkittävät jäsenmaksujen maksajat kaikkoavat. OP-ryhmä ilmoittanee syksyllä, että se jättää FK:n. Metsäteollisuuden keskusliitto jätti EK:n jo juhannuksen alla.

On täysin mahdollista, että työeläkesektori järjestää edunvalvontansa uudelleen pelkästään Telan tai FK:n kautta. Se tarkoittaisi Finanssialan keskusliiton selvää heikentymistä tai Telan toiminnan loppumista.

Miksi?

Miksi olette sekä FK:n että Telan jäseniä?

Katri Viippola, HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Varma:

”Telalla ja FK:lla on erilaiset roolit. Tela katsoo roolinsa puolesta laajasti eläkealaa, ja mukana yhteistyössä ovat myös Kela ja Keva. FK on puolestaan on erikoistunut finanssialan kokonaisedun valvontaan.”

Jaakko Kiander, talous- ja hallintojohtaja, Ilmarinen:

”Tela on kaikkien työeläkelaitosten yhteinen edunvalvontaorganisaatio. Työeläkeyhtiönä Ilmarinen on myös keskinäinen vakuutusyhtiö, joten vakuutusalan regulaation seuraaminen ja siihen vaikuttaminen ovat osa yhtiön edusvalvontaa, joka tapahtuu FK:n kautta.”

Keijo Kouvonen, eläkkeistä ja vakuutuksista vastaava johtaja, Elo:

”Olemme perehtyneet huolella Telan ja FK:n rooleihin ja työnjakoon ja katsomme sekä Elon että vakuutuksenottajien näkökulmasta tarkoituksenmukaiseksi kuulua molempiin.”

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Etera:

”Etera on arvioinut, että on järkevää kuulua koko eläkealan kattavaan Telaan ja että oli mielekästä liittyä muiden eläkeyhtiöiden tapaan FK:n edeltäjään, kun LEL Työeläkekassasta muodostui Etera.”

Kaisa Forsström, yhtiölakimies, Veritas:

”Telan ja FK:n tehtäväkentät ovat työeläkevakuuttajan näkökulmasta rinnakkaiset, eivät päällekkäiset. Työeläkeyhtiöitä koskee osaltaan myös mm. vakuutusyhtiöitä koskeva lainsäädäntö, jossa FK edunvalvojana.”