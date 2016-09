Rikesakkorajan laskeminen ei riitä – poliisi kertoo tänään, kuinka liikennevalvontaa tehostetaan

Rikesakko napsahtaa ensi kuun alusta alkaen aiempaa herkemmin. Vielä tässä kuussa rikesakon saa, jos ajaa maantiellä tutkaan 8 km/h ylinopeutta. Ensi kuun alusta alkaen raja on 7 km/h.

Rikesakon rajan laskemisen lisäksi poliisi aikoo tehostaa liikennevalvontaa muillakin keinoin. Niistä poliisin on tarkoitus kertoa tänään pidettävässä tiedotustilaisuudessa.

Poliisihallitus linjasi runsas viikko sitten, että rikesakon raja laskee. Rikesakon laskemisen tavoitteena on liikennekäytöksen muutokset.

”Poliisin tavoitteena on vaikuttaa ajokäyttäytymiseen, jotta keskinopeudet laskevat, onnettomuudet vähenevät ja niiden seuraukset lievenevät”, poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen sanoo tiedotteessa.

Rikesakon rajan laskeminen tuo lisätuloja valtiolle. Rajan laskeminen tarkoittaa sitä, että vuosittain noin 40 000 ylinopeudesta annettua huomautusta lähtee jatkossa rikesakkona. Lisätuloja näistä rikesakoista tulee ehkä noin kolme miljoonaa euroa vuosittain.

Määrä on pieni verrattuna hallituksen tavoitteeseen kerätä sakkokorotuksilla ja automaattivalvonnalla vuosittain 20 miljoona euroa lisätuloa. Tavoitteeseen olisi päästy korottamalla maksimirikesakko 400 euroon, mutta perustuslakivaliokunta torppasi hallituksen idean.

Tällä viikolla poliisi on valvonut tehostetusti erityisesti turvalaitteiden, kuten turvavyön ja kypärän käyttöä. Valvontaa on kohdennettu erityisesti taajamien risteysalueille ja koulujen lähistöille.

Jatkossa poliisi aikoo keskittää valvontaa juuri riskipaikkoihin kuten päiväkotien ja koulujen läheisyyteen sekä paikkoihin, joissa liikenneonnettomuuksia on tapahtunut.

HS kertoi aiemmin syksyllä, että poliisin automaattivalvontaan on korvamerkitty rahaa 1,7 miljoonaa euroa. Sillä Suomen teitä valvomaan ostetaan ehkä 60 kameraa. Nykyisin Suomessa on noin 930 valvontatolppaa, joissa noin sadassa on kerrallaan kamera.

Tampereella otetaan käyttöön keskinopeusvalvontakamerat. Ensimmäiset laitteet asennetaan Suomen pisimpään maantietunneliin Tampereelle.